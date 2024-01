Baldur’s Gate 3: Ein Random-NPC trägt eines der besten Schwerter in Akt 1 und kaum wer weiß das – So bekommt ihr es

An vielen Stellen in Baldur’s Gate 3 verstecken sich Geheimnisse, die vermutlich kaum jemand bisher entdeckt hat. Allein die Idee, den Befhel-Zauber auf eine scheinbar zufällige Wache zu wirken, ist absurd – aber funktioniert und begeistert die Fans. Zuletzt fanden Spieler einen geheimen NPC, mit dem ihr nur sprechen könnt, wenn ihr im Knast seid .

Da ihr die Option bekommt, den Zwerg einfach ins Wasser zu werfen … tun das die Meisten auch. Weil es am lustigsten ist. Bekämpft ihr ihn aber so, bekommt ihr einen starken Zweihänder und einen magischen Bogen von ihm. Lasst ihr ihn sogar am Leben, wird er zu einem Händler bei den Zwergen.

Dass ausgerechnet irgendeine Wache ein so starkes Schwert hat, würde schlicht niemand erwarten. Der Befehl-Zauber ist eigentlich eher für Kämpfe gedacht, in denen ihr schwere Gegner ausschalten müsst. Eine solche Anwendung erwarten die meisten Spieler schlicht nicht.

Die Community ist begeistert von dem Fund. Selbst Spieler mit hunderten Stunden wussten noch nicht um das Schwert, das vor allem mit seinem +1-Bonus stärker ist als das meiste, was ihr in Akt 1 findet – außer vielleicht das legendäre Schwert der Githyanki .

So wirkt ihr mehrere Zauber in einem Zug:

So bekommt ihr das Schwert: Der Wundbringer ist die Waffe von einer der Wachen beim brennenden Gasthaus „Waukeens Ruh“ in Akt 1. Um ihn zu bekommen, müsst ihr den Zauber: „Befehl: Fallenlassen“ auf Panzerhandschuh Yeva wirken. Diese trägt das Schwert.

Baldur’s Gate 3 steckt voller Geheimnisse. Ein Spieler hat getan, woran vermutlich niemand denken würde und sich so eine enorm starke Waffe in Akt 1 geschnappt. Die allermeisten Spieler verpassen dieses Schwert, weil es schlicht zu gut und doch offensichtlich versteckt ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to