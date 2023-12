Ein geheimer NPC in Baldur’s Gate 3 wartet im Knast auf euch – Aber sprecht ihn nur an, wenn ihr Rätsel liebt

Spieler hat so viel Angst vorm schwersten Boss in Baldur’s Gate 3, dass er sich perfekt vorbereitet und ihn mühelos besiegt

Durch den neuen, harten Modus ohne speichern, bemerken die Spieler nun aber neue Inhalte, die sie vorher durch „save scumming“ umgehen konnten. Marvin ist einer davon. Ein Nutzer mit angeblich über 750 Stunden im Spiel fragt aufgeregt: „Was zur Hölle kann ich in diesem Spiel denn noch verpassen? Was ist das? Was ist Marvin? Wo ist Marvin? Wann ist Marvin?“

Auf Reddit kommt Marvin ausgesprochen gut an – gerade, weil die meisten Spieler ihn vermutlich verpassen. Um in Akt 3 ins Gefängnis zu wandern, muss schon einiges schieflaufen und die meisten Spieler werden vermutlich einfach dann neu laden.

Was kann Marvin? Der Schädel ist dazu da, um eurem Charakter einen Ausweg zu liefern. Normalerweise gibt es mehrere Wege, um zu entkommen, wenn ihr eingesperrt wurdet. Egal, in welchem Gefängnis ihr seid: Ihr könnt irgendwie fliehen.

Spieler entdecken in Baldur‘s Gate 3 teilweise nach über 700 Stunden immer noch neuen Content. Ein Fan stellt den NPC Marvin vor, einen sprechenden Schädel, und sorgt damit für Verblüffung. Dabei warnt er auch direkt: wer mit Marvin spricht, kann in große Schwierigkeiten kommen.

