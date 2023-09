Spieler sagen: Baldur’s Gate 3 braucht bessere Todes-Szenen, zeigen eine morbide Vorliebe

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Der Ersteller verteidigt sich und sagt: er dachte bei der Beschreibung an Assassin’s Creed. Dort sei besonders cool umgesetzt, wie Ziele sterben und in ihren letzten Atemzügen noch einmal mit dem Spieler sprechen.

Allerdings hat AltPerspective eine sehr … genaue Vorstellung davon, was er sehen will: „Warum können wir nicht eine süße, kleine Szene haben, wo [die Bosse] nach Luft schnappen, während sie an ihrem eigenen Blut ersticken und uns schwächlich Flüche entgegen stammeln?“

