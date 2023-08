Baldurs Gate 3: Fataler Fehler kostet einen Twitch-Streamer haufenweise Gold – Bemerkt seinen Verlust erst nach 80 Stunden

Also schickt am besten einen Charakter mit hohem Charisma zu den Händlern – beispielsweise einen Barden. Es lohnt sich und es können viel mehr NPCs handeln, als ihr denkt.

Was bewirkt Charisma beim Handeln? Der Charakter des Streamers hat höchstwahrscheinlich beträchtliche Mengen an Gold verloren, da Charisma eine entscheidende Rolle beim Handeln spielt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to