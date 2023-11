Baldur’s Gate 3: Spieler entdeckt nach 400 Stunden einen geheimen Ort: „Dieses Gebiet hat so guten Loot!“

Baldur’s Gate 3 bietet mit seiner riesigen Spielwelt viele Dinge zum Erkunden. Einige dieser Dinge jedoch werden nur selten von Fans entdeckt. Ein Spieler war deshalb erstaunt, als er einen Ort gefunden hatte, den er in seinen 400 Spielstunden zuvor noch nie entdeckt hatte.

Von welchem Ort ist die Rede? Es handelt sich dabei um einen Ort, indem sich eine „Harpers Stash“ befindet, ein Ort, den ihr in Akt 1 finden könnt. Der Reddit-User HashtagTSwagg hatte diesen Ort erst kürzlich in der Nähe des abgestürzten Nautiloid-Schiffs gefunden (via Reddit). Das interessante jedoch ist, dass HashtagTSwagg den Platz zuvor in seinen 400 Stunden Spielzeit noch nie zu Gesicht bekommen hatte.

Erst nach zwei Spieldurchgängen kam er nun auf diesen Platz und konnte nicht nur eine schöne Aussicht genießen, sondern auch guten Loot abstauben. Wir zeigen euch, wie ihr dorthin kommt.

In Baldur’s Gate gibt es auch andere Orte wie das Dinoland. In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr dieses betreten könnt:

Auf einem Berg versteckt und schwierig zu erreichen

Die „Harpers Stash“ auf dem Berg findet ihr in der Nähe des Startgebiets in der Umgebung der Absturzstelle des Nautiloid-Schiffs. Haltet euch an euren Kompass und lauft Richtung Norden. Die Passage ist nicht leicht zu finden, da ihr den Berg erklimmen müsst.

Wir haben euch den Reddit-Post eingebunden, damit ihr visuell feststellen könnt, ob ihr am richtigen Ort angelangt seid:

HashtagTSwagg berichtet neben seinem überraschten Gefühl auch von gutem Loot, den ihr dort finden könnt. Dabei meint er:

„In dieser Gegend gibt es so gute Beute! Wie konnte ich es vorher verpassen!? Allein das Guidance-Amulett lohnt sich, ein kostenloser D4 bei Fertigkeitswürfen ist super hilfreich. Die Menge an Dingen, die ich nach zwei vollständigen Durchgängen und einem halben Dutzend [Durchläufen], die es bis zum zweiten Akt geschafft haben, offenbar immer noch erforschen muss, ist erstaunlich.“

Was sagen die Spieler? Auf Reddit berichten Spieler von einer weiteren Truhe der Harpyien, die ihr in der Nähe von Astarion finden könnt, wenn ihr ihn das erste Mal findet.

Dazu meint der User Show__Me__Your__Cats auf Reddit: „Ja, hinter der Stelle, wo du Astarion triffst, gibt es einen Pfad, der die Felsen hinunterführt, wo sich der Eber befindet. Springt nach unten und besteht am Ende des Pfades eine Wahrnehmungsprüfung und bewegt einen Stein, um eine Truhe mit einem Haufen anständiger Sachen zu erhalten.“

Andere Spieler wiederum feiern es, wie Baldur’s Gate 3 es weiterhin schafft, Dinge vor der Community zu verstecken, die man erst nach vielen hunderten Stunden zu Gesicht bekommt.

Kanntet ihr die Kiste der Harpyien auf dem Berg? Habt ihr sie allein gefunden? Lasst uns gerne in den Kommentaren erfahren, was ihr von solchen Geheimnissen haltet!

