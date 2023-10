„Ich kann endlich meine 12TB HDD mit Astarions Gesicht füllen“ – Baldur’s Gate 3 will den Spielern einen ihrer sehnlichsten Wünsche erfüllen

Obwohl es bisher keine Details darüber gibt, was genau der Fotomodus bieten wird und wann er veröffentlicht wird, ist die Vorfreude unter den Spielern deutlich spürbar. Diese neue Funktion wird zweifellos dazu beitragen, unvergessliche Momente in der Welt von Baldur’s Gate 3 festzuhalten und zu teilen – auf eine noch kreativere Weise.

In Baldur’s Gate 3 ist ein Fotomodus in Planung. Die Spieler schmieden jetzt schon Pläne, wie sie diese neue Funktion bestmöglich nutzen können. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

