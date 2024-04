Baldur’s Gate 3: Larian überrascht eine Bibliothek mit einem Geschenk, Spieler schwärmen: „Das macht ihr Game so gut“

Ein Spieler wollte Baldur’s Gate 3 für seine Bibliothek besorgen, scheiterte aber an dem Kaufprozess. Er wendete sich an den Kundenservice von Larian – und bekam eine überraschende Antwort. Mit seiner Geschichte begeistert er aktuell die Community.

Larian hat mit Baldur’s Gate 3 einen Riesen-Hit erschaffen und räumte unter anderem bei den Game Awards 2023 richtig ab: Das Spiel gewann in insgesamt fünf Kategorien. Game-Director Swen Vincke trat in seiner Plattenrüstung auf die Bühne und wurde dafür gefeiert.

Baldur’s Gate eroberte am finalen Release-Tag Steam: Das Team erwartete 100.000 gleichzeitige Spieler, es kamen über 700.000. Und auch acht Monate nach dem Release schafft es das Entwicklerstudio, die Community positiv zu überraschen.

Auf Reddit berichtet der Nutzer „TeenyGremlin“, wie er sich mit einer Anfrage an den Kundenservice von Larian gewendet hat. Er rechnete schon gar nicht mehr mit einer Antwort auf seine „Nischenfrage“, aber dann meldete sich Larian doch zurück und habe ihn damit total umgehauen.

Larian spendet der Bibliothek ein Exemplar

Was war seine Anfrage an den Kundenservice? Der Nutzer „TeenyGremlin“ schreibt am 5. April auf Reddit, Larians Kundenservice habe ihn gerade umgehauen. Er arbeite in einer öffentlichen Bibliothek in den USA. Die „steuerfinanzierte“ Einrichtung dürfe keine Steuern auf gekaufte Artikel zahlen, allerdings wollte er ein physisches Exemplar von Baldur’s Gate 3 für seine Bibliothek erwerben.

So wandte er sich im Januar an den Kundenservice von Larian, um eine alternative Methode zur Rechnungsstellung oder ein steuerfreies Konto in ihrem Shop anzufragen. Er reichte den Papierkram ein, rechnete aber nicht damit, dass Larian als belgisches Unternehmen weiterhelfen könne.

Er war sich zu „zu 95 % sicher, dass die Antwort nein lauten würde“, musste es aber versuchen, da er das Spiel so sehr liebe. Die Funkstille, die drei Monate lang herrschte, habe ihn nicht überrascht. „Ich ging davon aus, dass die Antwort entweder nein lautete oder dass die seltsame Nischenfrage im Posteingang von jemandem verloren ging. Es war keine große Sache, und ich wusste, dass ich mein Bestes gegeben hatte“, schreibt er.

Womit haben die Entwickler den Spieler überrascht? Laut dem Nutzer schickt Larian der Bibliothek tatsächlich ein physisches Exemplar von Baldur’s Gate 3 zu.

Nach drei Monaten bekam er eine Antwort auf seine Anfrage:

Heute bekam ich endlich eine Antwort von Larian, dass sie mir ein Exemplar für meine Bibliothek spenden würden. Ich bin absolut überwältigt. Jemand hat sich die Mühe gemacht, sich wegen einer fast unbeantwortbaren Frage zu melden, Monate nachdem ich schon sicher war, dass sie vergessen wurde. Ich weiß nicht, ob jemand drei Monate lang versucht hat, eine Antwort auf diese Frage zu finden, oder ob sie in Vergessenheit geraten ist und jemand es einfach bemerkt und beschlossen hat, sie wieder aufzugreifen, aber ich bin überwältigt. Ich habe noch nie ein Unternehmen erlebt, das sich so engagiert um eine Antwort und/oder eine andere Lösung bemüht hat. Ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, aber es war so cool.

„Das ist so wholesome und ich liebe es“

Wie reagiert die Community? Der Top-Kommentar mit über 2.880 Upvotes stammt von „LazyEights“. Er schreibt: „Sie müssen wissen, wie schwierig es ist, in einer Bibliothek zu arbeiten, wo so viele empfindliche Bücher herumliegen.“ Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf eine Szene in Akt 3 des Spiels, ein kurzes Video dazu seht ihr auf Reddit.

Andere Nutzerinnen und Nutzer loben das Entwicklerteam für ihren Einsatz. Wir fassen euch ein paar Kommentare zusammen:

KnutWhitebear schreibt: „Ich freue mich immer, wenn ich solche wholesome Geschichten höre, und ich bin froh, dass deine Bibliothek so engagierte Mitarbeiter hat wie dich.“

Sethroque merkt an: „Wenn man den Erfolg des Spiels bedenkt, muss dein Ticket die ganze Zeit unter einer Menge anderer Anfragen begraben gewesen sein. Aber bei einer Qualitätsarbeit wie dieser ist es das Warten wert, sehr cool.“

Darkassassin18E stellt fest: „Im Allgemeinen hat mir die Art und Weise, wie Larian bisher mit allem umgegangen ist, was mit ihnen zu tun hatte, sehr gut gefallen und diese Antwort von ihnen unterstreicht das nur noch mehr.“

SadakoTetsuwan scherzt: „Es besteht eine große Chance, dass jemand drei Monate lang versucht hat, eine Antwort auf diese Frage zu finden, bevor jemand beim Lunch sagte: ‚Warum spenden wir nicht einfach eine Kopie?‘, und eine Person ist jetzt auf halbem Weg zu einem Abschluss in internationalem Steuerrecht […].“

shaunwthompson kommentiert: „Das ist so wholesome und ich liebe es.“

frank-1 schreibt: „Unironisch gesagt, ist genau das etwas, das hinter den Kulissen ihre Spiele so gut macht. Das sind gute Leute da drüben.“

