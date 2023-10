Baldur’s Gate 3: Der schwerste Kampf in Akt 1 wird leicht, wenn ihr ihn falsch spielt

Einer der schwersten Kämpfe in Baldur’s Gate 3 wird ganz einfach, wenn man nicht so spielt, wie die Entwickler das geplant haben.

In Baldur’s Gate 3 gibt es zahlreiche Kämpfe. Einige davon sind recht simpel, andere erfordern ein wenig Hirnschmalz, eine gute Strategie oder einfach übermächtige Ausrüstung. Besonders im ersten Akt sind die meisten Kämpfe noch vergleichsweise leicht – mit wenigen Ausnahmen.

Eine dieser Ausnahmen ist der optionale Kampf gegen Grym in der Grymschmiede. Diesen Metall-Koloss kann man recht leicht bezwingen – und noch leichter, wenn ihr die vorhergesehene Taktik gar nicht anwendet.

Was macht man in dem Kampf eigentlich? Der Kampf in der Grymschmiede ist notwendig, um die Schmiede freizuschalten und bis zu zwei sehr starke Ausrüstungs-Gegenstände in der Schmiede herstellen zu können. Eigentlich sieht der Kampf vor, dass man den Boss erst in Lava tränkt, ihn dann in die Mitte zum Schmiedehammer zieht und den dann Hammer auf ihn hinabsausen lässt. Dadurch erleidet er hohen Schaden. Im Regelfall macht man das zwei oder drei Mal, dann ist der Kampf auch schon vorbei.

Das ist die offensichtliche, von den Entwicklern wohl als „normal“ betrachtete Vorgehensweise.

Geht es auch anders? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 erzählt ein Spieler, dass er den Boss schlicht nicht verstanden habe und am Anfang einfach auf ihn eingeprügelt hat, bis er die verschiedenen Hinweise im Kopf addierte und auf die „eigentliche“ Lösung kam.

Andere kommentierten jedoch, dass die „falsche“ Methode den Boss zu spielen, in der Tat viel effizienter ist. Denn wenn man Grym einfach mit stumpfen Waffen verprügelt (und entsprechende Nahkämpfer besitzt) und seine Charaktere auch noch mit Hast beschleunigt, dann kann man den Boss innerhalb von 1-3 Runden bezwingen, ohne dass der Hammer überhaupt benötigt wird. So sagt etwa Signal-Woodpecker691:

Ich habe mich dazu entschieden, Lae’zel und Karlach gegen ihn zu verwenden und Öle der Genauigkeit genutzt. Karlach hat am Anfang Dinge geworfen, bevor sie rangelaufen ist und Lae’zel hat ihn einfach im Nahkampf verdroschen. Er hat nicht einmal seinen anfänglichen „Superheated“-Status verloren – sie haben ihn einfach in 2 Runden vernichtet.“

Tatsächlich ist von den Entwicklern aber immer vorgesehen gewesen, dass man diesen Boss auch ohne den großen Schmiedehammer bezwingt – denn es winkt sogar ein Erfolg, wenn ihr Grym ohne diese Hilfe benutzt.

Wie habt ihr Grym das erste Mal bezwungen? Habt ihr die Standard-Strategie mit dem Hammer verwendet? Oder habt ihr den Boss anders ausgetrickst?

