Baldur’s Gate 3: Tausende haben das Spiel „umsonst“ bekommen – Larian sagt: „Ach, passt schon“

Viele haben sich Baldur’s Gate 3 ergaunert – ohne es zu wissen. Der Entwickler findet das nicht so schlimm und schenkt denen das Spiel sogar.

Wenn Gaming-Firmen mal aus Versehen was verschenken, dann wird der Fehler eigentlich recht schnell behoben. Ein kostenloser DLC, eine falsche Freischaltung – ein schneller Patch behebt solche Eigenheiten. Doch Larian ist da anders und sagt bei Baldur’s Gate 3: Passt schon, könnt ihr behalten.

Was war das Problem? Wer sich die physische Version der Collector’s Edition von Baldur’s Gate 3 kaufen wollte, der musste darauf ziemlich lange warten. In vielen Fällen wird die gerade erst ausgeliefert und kommt bei den Leuten an.

Die Käufer haben allerdings im Vorfeld bereits einen Key zum Einlösen bekommen, mit dem sie den Collector’s-Edition-DLC freischalten können – das sind einige kosmetische Goodies.

Tatsächlich hat der Code auf der Xbox allerdings dafür gesorgt, dass das komplette Spiel freigeschaltet wurde.

Wer das bemerkt hat, konnte also seinen DLC-Code verwenden, um Baldur’s Gate 3 zu erhalten oder diesen Code einfach an einen Freund oder Bekannten weitergeben.

Was hat Larian nun gemacht? In einer Nachricht an die Community hat Larian erklärt, dass man den Fehler inzwischen festgestellt habe. Allerdings wird den Leuten, die zu Unrecht das Spiel besitzen, dieses nicht wieder weggenommen. Sie dürften die Vollversion behalten, selbst wenn der Code diese eigentlich gar nicht freischalten sollte.

Zusätzlich dazu bekommen die betroffenen Leute einen weiteren DLC-Code zugeschickt, um sich diesen nun auch endlich freischalten zu können.

So reagiert die Community: Die feiert das Vorgehen von Larian. Sie sind der Ansicht, andere sollten sich ein Beispiel an diesem Vorall nehmen. Denn andere Firmen hätten, so die Ansicht mancher Fans, daraus nun ein riesiges PR-Desaster gemacht und entweder die Versionen wieder deaktiviert oder den Fans auf andere Weise zusätzliches Geld abgenommen. Dass Larian so gut mit der Community umgeht, zeigt auch einfach, dass sie genau wissen, wie gut ihr Spiel eigentlich ist.

Dass Larian genau das nicht macht und stattdessen „Passt schon“ sagt, macht sie in den Augen vieler zum Helden.