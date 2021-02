Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wieso könnte es eine bessere Gaming-Tastatur sein? Echte Leistungsvergleiche zu Gaming-Tastaturen lassen sich bisher nicht zu dem Gerät finden. Doch es gibt schon ein paar Hardware-Tester, die sich an das futuristisch anmutende Gerät heran getraut haben, zum Beispiel der YouTube-Kanal Hardware Canucks. In einem englischen YouTube-Video zeigt der Kanal das Keypad und bewertet es nach einigen Versuchen als irgendwas zwischen „Frustration und Faszination“.

Was kostet der Spaß? Auf der Azeron-Homepage könnt ihr euch das Pad für 150,- Euro besorgen. Classic- und Compact-Variante kosten beiden dasselbe. Compact ist jedoch etwas kleiner und bringt ein paar weniger Tasten mit. Das Gampad gibt es in 18 verschiedenen Farben, die Lieferzeit beträgt zwischen 1 – 3 Monaten.

Wie soll das funktionieren? Der Trailer soll zeigen, dass es möglich ist, schnelle und anspruchsvolle Bewegungen durchzuführen – sogar in einem kompetitiven PvP-Umfeld wie in Fortnite. Es gibt zwei verschiedene Modelle: Classic und Compact. Die Classic-Variante stellt euch für eure Gaming-Sessions dabei folgende Knöpfe und Funktionen zur Verfügung:

Was ist das für ein Gerät? Das Azeron Gaming Keypad ist ein Gaming-Controller in Hand-Form, auf dem ihre eure Hand ablegen könnt. Dadurch legen sich eure Finger zwischen mehrere Tasten, die ihr dann mit kleinen Bewegungen bedient. Wie das im Einsatz aussieht, verdeutlicht ein kurzer Trailer des Gamepads auf YouTube:

