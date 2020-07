Kann Nike mit diesen Pixel-Sneakern eure Gaming-Herzen erobern?

Pixeliges Logo, Retro-Farben und ein „Have a Good Game“-Schriftzug. Sollten diese Nike-Sneaker wirklich verkauft werden, könnten sie die Herzen einiger Gamer erobern.

Was sind das für Schuhe? Ein Sneaker-Lifestyle-Account auf Twitter veröffentlichte Bilder dieser Nike Sneaker. Sie basieren auf dem „Nike Blazer Mid ’77“-Modell und zeigen sich im Videospiel-Design. Sogar mit einem pixeligen Nike-Logo, dem Swoosh.

Warum sind die Schuhe besonders?

Das machen die Sneaker anders: Der neue „Gamer-Schuh“ basiert auf einem der klassischen Nike-Designs ihrer Schuhe, dem Blazer. Es scheint, dass Nike mit einem neuen Modell wiedermal in die Welt des Gamings vordringen will. Im Jahr 2018 brachte Sony schon mal eine Aktion mit Nike, als man diese PlayStation-Schuhe vorstellte, die im Dunkeln leuchten.

Der Sneaker-Account „Sole Heat on Feat“ veröffentlichte auf Twitter Fotos des neuen Schuhs, der angeblich noch dieses Jahr erscheinen soll – und dazu auch einige Infos. Offiziell ist das Ganze aber nicht, also genießt die Infos und Bilder mit Vorsicht.

Die Sneaker sind größtenteils weiß, zeigen aber auch einen bunten Farbverlauf am unteren Teil des Schuhs. Darüber findet man am hinteren Teil des Schuhs den Satz „Have A Good Game“ aufgedruckt. Der klassische Swoosh von Nike ist nicht glatt, sondern grob gepixelt. Im Dunkeln leuchten auf dem Schuh verschiedene Nike-Swooshes und „Just do it“ Schriftzüge.

An der Hinterkappe findet man einen Klett-Ansatz, auf dem man verschiedene Patches, wie ein Smiley-Gesicht oder ein Nike-Logo mit Herz, befestigen kann.

Laut eines weiteren Tweets von SoleHeatonFeat beschreibt Nike angeblich selbst die Schuhe so:

Ein digitalisiertes Swoosh-Logo kombiniert mit einer Sohle mit Farbverlauf, um den einzigartigen Charakter hervorzuheben, während eine abnehmbare Lasche auf der Rückseite eine anpassbare Oberfläche bietet, sodass du einen Smiley-Patch anbringen kannst, um sie zu „deinen“ zu machen.

Dass Nike die Videospielwelt nicht unbekannt ist, zeigen sie auch durch ihr Sponsoring für E-Sport-Teams. Im Jahr 2019 ging Nike einen großen Sponsor-Deal mit League of Legends ein. Vier Jahre lang stattet man Mitglieder der chinesischen LPL mit Sneakern und anderen Kleidungsstücken aus. (via engadget.com)

Wann kann man die kaufen? Aktuell geht man davon aus, dass die Schuhe im Herbst 2020 veröffentlicht werden.

Zwar wurde der offizielle Name der Schuhe noch nicht preisgegeben, doch laut GameRant nennen sie viele schon „Have A Good Game“-Blazers.

„League of Legends“-Rock von Louis Vuitton

Wären das Schuhe, die ihr euch zulegen würdet, oder ist das so gar nicht euer Stil? Sollte das ähnlich abgehen, wie dieser League of Legends-Rock von Louis Vuitton, dann müsstet ihr euch beeilen. Denn obwohl diese Röckchen stolze 2.000 $ kosteten, waren die nach einer Stunde ausverkauft.