Der größte Streamer zu WoW erklärt, warum er keine Classic-Raids auf Twitch zeigt

Der WoW-Streamer Asmongold hat keine Lust, Raids aus WoW: Classic zu streamen. Der amüsante Grund: Zu viele Besserwisser sind unterwegs.

Auch wenn der Streamer Asmongold World of Warcraft vor einer ganzen Weile den Rücken zugekehrt hatte, inzwischen schaut er immer mal wieder in Blizzards MMORPG hinein und interessiert sich auch für die Gerüchte rund um die nächste Erweiterung, wie etwa „The Dragon Isles“.

Manch ein Zuschauer fragt sich aber, warum Asmongold kaum Content zu WoW Classic bringt – besonders aus den Raids, immerhin ist in BC Classic gerade der Patch für den Schwarzen Tempel erschienen. Die Antwort darauf ist simpel: Es gibt zu viele Besserwisser.

Was hat er gesagt? In einem Stream vor einigen Tagen kam Asmongold mal wieder auf das Thema WoW Classic zu sprechen. Auf die Frage hin, warum er denn keine Classic-Raids streame, gab er eine recht konkrete Antwort – es gibt einfach zu viele Leute, die alles besser wüssten. Genau sagt er:

Ich glaube, so ganz grundsätzlich, dass das Streamen der klassischen WoW-Raids nicht so viel Spaß macht. Ich glaube, die Community [um die Classic-Raids], da macht es mir keinen Spaß, Content für zu machen. Denn alle denken, sie wüssten, wovon sie reden. Die haben immer ihre Meinung darüber, was du gerade machen solltest. Das ist einfach so eine feindselige Community.

Er führt das dann noch ein wenig aus, denn es sei nicht unbedingt verkehrt, diese Art von Content zu streamen – doch da er die Wahl hat, entscheidet er sich, das nicht zu tun:

Ich verstehe, wenn du ein Classic-Andy bist, dann musst du das Spiel streamen, weil das eben das ist, was du tust. Aber ich muss das nicht tun. Warum sollte ich also? Warum sollte ich mich willentlich zu etwas bemühen, das einfach nur nervig ist und mich wütend macht? Wenn du die Option hast, das nicht zu tun – warum würdest du das tun?

Da er in der soliden Position ist, wählen zu können, welche Inhalte er streamt und womit er sich beschäftigt, entscheidet er sich gegen etwas, das ihm aufgrund der Community schon im Vorfeld keinen Spaß bereitet.

Asmongold greift selbst hart durch: Für einige steht die Aussage im krassen Widerspruch zu Asmongolds eigenem Verhalten. So hatte er erst vor Kurzem erklärt, dass er Spieler wortlos kickt, wenn sie in Farm-Raids Fehler machen. Denn das sei ja auch nur eine Form von „er wüsste genau, was der andere Spieler eigentlich gerade tun soll“.

Farm-Runs für das moderne WoW sind spielerisch natürlich eine andere Sache als Progression-Raids in WoW Classic und BC Classic, doch manch einer zieht hier durchaus eine Parallele.

Dass ausgerechnet Asmongold aber gewisse Inhalte nicht streamen möchte, weil er an den „Besserwissern“ keinen Spaß hat, findet so manch einer dann doch ziemlich ironisch.

Asmongold ist allerdings auch dafür bekannt, oft recht eindeutige Meinungen zu bestimmten Themen rund um World of Warcraft zu haben, selbst wenn die manchmal auf den ersten Blick im Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten zu stehen scheinen.