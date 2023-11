Held rettet den großen Asmongold in WoW, indem er einen fiesen Troll erledigt – Löscht damit quasi einen Charakter

Der Twitch-Streamer Asmongold erlebte in einem Stream einen Moment, in dem einer seiner Gildenmitglieder ihn vor einem möglichen Tod in WoW-HC bewahrte. Dies belohnte Asmongold mit einer sofortigen Beförderung.

Der Twitch-Streamer Asmongold hatte seiner Community versprochen, wenigstens einige Zeit den HC-Modus von WoW Classic zu spielen, wenn Blizzard „WoW Classic Plus“ ankündigt.

Blizzard kündigte daraufhin mit der „Season of Discovery“ etwas Ähnliches an, was für den Streamer Grund genug war, sein Versprechen einzulösen.

In seinem Stream am 21. November bringt eines seiner Gildenmitglieder nicht nur Asmongold selbst zum Staunen, sondern auch seine Community. Ein Spieler namens Aticis schaffte es, Asmongold und die anderen Spieler der Gilde durch eine clevere Aktion zu retten.

Mehr über Asmongold erfahrt ihr in unserem Video:

„Bruder, ich befördere ihn jetzt sofort“

Wie rettete der Spieler den Streamer? In seinem Stream auf Twitch spielte Asmongold am 21. November gemeinsam mit Mitgliedern seiner Gilde World of Warcraft im HC-Modus. Der Streamer bemerkte einen feindlichen Spieler, der sich „geflaggt“ hatte, um Asmongold und die anderen Mitglieder dazu zu bringen, ihn anzugreifen.

Unter dem Begriff versteht man, dass sich Spieler als bereit fürs PvP markieren und dadurch von der anderen Fraktion angreifbar werden. Greift ihr einen solchen Spieler an, flagt ihr euch ebenfalls fürs PvP und könnt angegriffen und getötet werden. In diesem Fall hätte der Schurke mit viel höherer Stufe den Streamer einfach aus dem Leben getreten. In WoW Hardcore bedeutet das das endgültige Ende des Charakters.

Asmongold kommentierte das mit:

Es ist offensichtlich, dass diese zufällige Person hier geflaggt ist und ich denke, dass sie versucht, uns dazu zu bringen, uns ebenfalls zu flaggen, sodass sie uns töten kann. Weil [die Mitglieder dieser Gruppe] Level 60 sind […] und ich will einfach nicht die Zeit verschwenden. Asmongold via YouTube

Der Spieler „Aticis“ nahm dies anscheinend zum Anlass für eine unerwartete Aktion. Als Asmongold seinen Zuschauern auf Twitch erklärte, welche Taktik der Gegner gerade benutzt, zog Aticis los und schaltete den Spieler aus.

Das bedeutet: der Spieler, der eine Falle stellen wollte, hat seinen Charakter verloren. Asmongold brach in Gelächter aus und sagte: „Bruder, ich befördere ihn jetzt sofort.“

„Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, er hat ihn einfach ausgeschaltet“, spricht Asmongold danach das aus, was sicherlich viele in diesem Moment dachten, als „Aticis“ den Gegner auf Level 41 kurzerhand ausschaltete.

Hier könnt ihr euch die Situation auf YouTube anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

„Was für eine Legende“

So reagiert die Community: Der Clip, der auf dem YouTube-Kanal „Asmongold Clips“ am 22. November hochgeladen wurde, verzeichnet aktuell über 550 Kommentare. Hier scheiden sich die Meinungen.

Während die eine Seite beeindruckt wirkt, scheint die andere Seite skeptisch zu sein, da es sich in ihren Augen auch einfach um einen Zuschauer des Streams handeln könnte:

„Cinamazing“ kommentiert: „Ich liebe es, wie Asmon sofort genau weiß, was passiert ist, und das liegt daran, dass er das wahrscheinlich mit unzähligen Leuten gemacht hat.“

„raveboymtc2448“ schreibt: „Der Typ hat Asmon das Leben gerettet. Was für eine Legende.“

„nakano15“ merkt an: „Vielleicht war dieser Spieler zuvor auf der Flucht vor einem Feind und schaffte es, ihm zu entkommen, betrat dann das Boot, ohne zu bemerken, dass es mit einer PvP-Flagge versehen war. Dachte, er ist sicher und ging afk.“

„Jay-407“ schreibt: „Ich habe das leise Gefühl, dass der Mann nur Asmon sehen wollte und nicht gemerkt hat, dass er geflaggt war.“

Hier beförderte Asmongold ein Mitglied seiner Gilde, zuvor schmiss er aber auch schon mal jemanden raus. Der Streamer musste mit ansehen, wie eines seiner Gildenmitglieder in WoW einen anderen Spieler ins Verderben stürzen ließ:

Wow: Asmongold sieht auf YouTube, wie ein Gildenmitglied völlig versagt – Schmeißt ihn anschließend raus