ARK: Survival Ascended: Release für die Xbox steht endlich fest – Wie sieht es mit PS5 aus?

Wenn ihr heute Abend direkt loslegen möchtet, könnt ihr alles Wissenswerte in unserem Artikel ARK: Survival Ascended: Release, Trailer und Gameplay – Alles, was wir bisher zum Dino-Abenteuer wissen nachlesen.

Was ist mit dem Release auf PS5? Ursprünglich war ein Release im November anvisiert, doch nun strebt das Studio einen Launch im frühen Dezember für die PS5-Version an. ARK-Entwickler, Studio Wildcard betont in seiner offiziellen Stellungnahme, dass intensiv an der bestmöglichen Cross-Plattform-Erfahrung gearbeitet wird. Dies könnte einen Einblick geben, warum die PS5-Version noch nicht abgeschlossen ist. Ein genaues Release Datum ist bis jetzt nicht bekannt.

Welche Probleme gibt es? Der Entwickler von ARK: Survival Ascended, Studio Wildcard, informierte über neue, unerwartete Probleme bei der PS5-Version des Spiels. In enger Zusammenarbeit mit Sony werde intensiv am Release des Survival-Hits gearbeitet, jedoch benötige dies mehr Zeit als ursprünglich geplant, teilte der Entwickler auf der Plattform X mit.

