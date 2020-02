ARK: 5 Dinge, die sich Spieler für Genesis wünschen

Part 1 der neuen großen Erweiterung Genesis für das Survival-MMO ARK: Survival Evolved wurde erst kürzlich verschoben. Doch was wünschen sich die Spieler überhaupt für die neue Erweiterung?

Was ist Genesis überhaupt? Die nächste große Erweiterung für ARK bringt jede Menge Neuerungen mit sich. Unter anderem beginnt eine neue Story.

Eine neue Map mit vulkanischen Gebieten

Ein Schneeberg-Biome ist ebenfalls geplant

Ihr trefft auf neue Kreaturen

Ihr begegnet der ersten Figur in ARK, die sprechen kann: Die KI HLN-A (Human Learning Neural Aid)

Es ist möglich, auf Riesen-Schildkröten eine Festung zu erbauen

Wann erscheint Genesis? Der Release des ersten von zwei Teilen der extrem umfangreichen Erweiterung wurde erst kürzlich auf den 25. Februar verschoben.

Wünsche für Genesis sind groß

Das wünschen sich die Spieler vom neuen Addon: ARK ist nach wie vor sehr beliebt und die Fans fiebern der neuen Erweiterung schon entgegen. Dabei werden viele Diskussionen darüber geführt, was Genesis sein sollte und welche Features sich die Spieler wünschen. Wir haben für euch 5 dieser Wünsche zusammengetragen.

5. Mehr Story, weniger Survival

ARK, so wie es bisher ist, sollte der Meinung mancher Spieler auch so bestehen bleiben. Doch was wäre, wenn sich ARK mit Genesis in eine andere Richtung entwickelt? Im Grunde eine Art neues Spiel wird, das weniger auf Survival setzt, dafür aber mehr auf das Erzählen einer Story.

Der Vorschlag geht etwas in die Richtung eines Themepark-MMORPGs. Missionen, Geschichten, eine übergeordnete Story … All das erlebt man dann gemeinsam mit Freunden und braucht sich nicht mehr so viele Gedanken um die Survival-Elemente machen. Wer das alte Spielprinzip liebt, kann ja dann noch das „alte“ ARK spielen.

Frikkie101 schreibt im offiziellen Forum: „Eigentlich will ich ein Spiel, das mehr auf Story basiert als auf Survival-Elementen. Es handelt sich bei meiner Idee also im Grunde genommen um eine brandneue Art von Spiel.“

4. Größere Karten, mehr Dinos

Für Genesis ist der Wunsch nach größeren Maps und mehr Kreaturen groß. Während sich manche eine einzige, riesige Spielwelt wünschen, reicht es anderen, wenn die Maps einfach etwas größer werden und mehr als nur ein Biom umfassen.

Es sollte mehr zu erkunden geben und mehr Dinos, die man zähmen und züchten kann. Darüber hinaus darf aber auch die Story nicht vernachlässigt werden.

Calico45 schreibt hierzu im offiziellen Forum: „Ich möchte eine große Map mit mehreren Biomen, eine Vielzahl von alten und neuen einzigartigen Kreaturen, die Standard-Verkaufsargument-Gameplay-Mechanik und zusammenhängende Story-Leckerbissen. Es schmerzt immer noch ein wenig, für SE keine abschließende Zwischensequenz zu haben, egal wie sehr ich die Map liebe.“

3. Eine riesige, zusammenhänge Spielwelt

Im offiziellen Forum kam der Wunsch auf, dass alle bisherigen Maps von ARK zu einer gigantischen Spielwelt zusammengenfügt werden sollen. Es ist ein Problem, dass man auf einen anderen Server wechseln muss, um eine Kreatur zähmen zu können, die es auf dem eigenen Server nicht gibt.

Hier könnte eine gigantische Welt, auf der es alles gibt, Abhilfe schaffen und für ein neues Spielgefühl sorgen.

Sikaflex schreibt dazu im offiziellen ARK-Forum: „Ich möchte, dass alle Karten und alle Dinos zu einem massiven ARK zusammengefasst werden. Kombiniert einfach alles, eine riesige Map, eine Menge zu bauender Orte, alle Bosskämpfe von jeder Karte, alle Engramme und Aufstiege.“

2. Ein Neuanfang mit Conquest Season 2

Die aktuellen Server von ARK haben Probleme mit gedupten Items oder Übersättigung mit Zuchtlinien von Kreaturen. Es gibt zwar einige Spieler, die aufgehört haben und gerne zurückkehren möchten, die Situation auf den Servern schreckt sie aber ab.

Daher ist der Wunsch vorhanden, dass eine Art Season 2 gestartet wird. Diese sollte einen Neuanfang darstellen. Neue Server, auf denen jeder mit dem gleichen Stand von vorne beginnt.

FliteSchool erklärt es auf Reddit: „Mit dem baldigen Release von Genesis sollten wie eine Season 2 von Conquest bekommen. Es gibt eine Menge Gruppen und Spieler, die wieder ARK spielen wollen. Die aktuellen Server sind jedoch keine Option. Wir brauchen neue offizielle Server, vorzugsweise Conquest, da diese auf mittelgroße Stämme abzielen (25 Spieler).“

1. Bessere Performance

Dies ist eher ein genereller Wunsch. Denn trotz all der Optimierungen und Verbesserungen über die Jahre, läuft ARK auf manchen PCs nach wie vor nicht wirklich flüssig.

Vor allem auf den Konsolen ist dies ein Problem und hier wünschen sich einige Fans, dass endlich die erhoffte Verbesserung kommt, die man sich schon so lange wünscht. Ob Genesis diese bringt, ist eher fraglich.

NoizeSODA erklärt auf Reddit: „Ich habe so viele Stunden in dieses Spiel versenkt aber ich habe aufgehört zu spielen, weil die FPS unerträglich wurden.“

Was meint ihr? Könnt ihr diese Wünsche für Genesis nachvollziehen? Was wünscht ihr euch für die neue Erweiterung von ARK?