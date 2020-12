Wie sieht jetzt beim Spiel aus? In Sachen Spielerzahlen sieht es für das MMORPG aber laut Steamcharts aktuell nicht gut aus. Die Early-Access-Version auf Steam hatte in den vergangenen 30 Tagen nur 2,9 gleichzeitig aktive Spieler. Der Peak lag bei 9 Spielern.

Damit hatte er gar nicht mal so unrecht, denn selbst heute, im Dezember 2020 befindet sich Arcfall noch in der Early-Access-Phase.

Wie kam das Spiel bei euch an? Als wir euch Arcfall im Mai 2017 vorstellten , fielen eure Reaktionen auf MeinMMO so aus:

Was ist Arcfall? Das Sandbox-MMORPG setzt auf das Zusammenspiel der Community, denn jeder Spieler soll ein wichtiger Teil der Ökonomie sein. Während ihr also die große Welt erkundet, sammelt ihr Rohstoffe und craftet daraus für andere Spieler wichtige Items, die ihr diesen dann verkauft. Daneben erlebt ihr aber auch spannende Abenteuer, indem ihr gegen Monster kämpft. PvP und Gildenkriege sind ebenfalls wichtig.

Schon 2017 startete das MMORPG Arcfall in den Early Access. Doch bei den MeinMMO-Lesern kam das Spiel weniger gut an. Nun, über 3 Jahre später, schauen wir mal, was aus dem Titel geworden ist.

