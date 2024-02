Anime von One Piece enthält einen Fehler – Einen beliebten Charakter seht ihr plötzlich doppelt

Toei Animation ist für den Anime von One Piece verantwortlich. Da keine Maschinen, sondern Menschen am Werk sind, können Fehler passieren. Ein solcher Fehler ist den Produzenten in Folge 226 passiert, denn hier taucht ein Charakter gleich zweimal auf.

Was für ein Fehler ist den Produzenten unterlaufen? Das Missgeschick ist in Episode 226 des Animes von One Piece zu sehen. Die Folge lief zum ersten Mal in 2005 im japanischen Fernsehen, in Deutschland kam die Episode ein Jahr später.

Bei der Episode handelt es sich um eine Filler-Folge, die keine Relevanz für die eigentliche Geschichte von One Piece hat. Hier treffen Ruffy und Foxy aufeinander, der die Strohhutbande mit seinem unfairen Davy Back Fight auf Trab hielt.

Während einer Szene stürmt Zorro auf Foxy zu, der sich als seine Assistentin Porsche verkleidet hat. Zuvor stand er mit Nami, Sanji und Lysop in einer Gruppe und beobachtete das Geschehen von außen.

Die Szene gibt es unter anderem in einem Video auf dem YouTube-Kanal von animelover2101 zu sehen:

Die Zeichner haben in diesem Moment wohl vergessen, dass Zorro nach vorne stürmte. Deshalb ist er gleich zweimal zu sehen.

Übrigens: In der Szene danach bringt Ruffy einen so dummen Spruch, dass die Strohhutbande zu Boden fällt und die Beine in die Luft ragen. Hier ist Zorros Beinpaar nur auf der linken Seite zu sehen, rechts sind nur Nami, Sanji und Lysop. Dort ist der Fehler bereits behoben worden.

Nicht der erste Fehler von Toei Animation

Wie ist das passiert? Womöglich wurde im Nachgang übersehen, dass Zorro schon an eine der beiden Positionen gezeichnet wurde. Der Fehler wurde bis heute nicht korrigiert, weshalb ihr die Folge beispielsweise bei Crunchyroll mit dem Zorro-Doppelgänger sehen könnt.

Dem Produktionsteam ist schon einmal ein Fehler unterlaufen. In Folge 238 wurde der Mund von Chefhandwerker Pauly an seinem Bauch fixiert. So wurde er wortwörtlich zum Bauchredner.

Aktuell befindet sich die Strohhutbande auf Egghead Island:

Was sagt die Community dazu? Die Fans nehmen es mit Humor. Unter dem YouTube-Video machen sich einige über den Fehler lustig.

Ein Zuschauer schreibt beispielsweise, dass Zorros Orientierungssinn so schlecht sei, dass er sich verlaufen hat und wieder in sein eigenes Universum zurückkam. Damit spielt er darauf an, dass Zorro des Öfteren den falschen Weg nimmt.

Auch im reddit-Forum ist der Fehler ein Thema. Hier machen sich die Fans ebenfalls lustig:

satireinthis: „Wenn Zoro sich einfach so in Zeitlinien und Dimensionen verirrt, sehe ich nichts Falsches darin.“

Gizmoreus: „Das ist Zoros Bruder, Soro. Er hasst Schwerter und liebt Frauen. Aus diesem Grund greift Zoro Sanji ständig an. Er erinnert ihn an seinen Bruder.“

BoomGamerSam: „Es ist eigentlich Foxy, er zieht schlechte Kostüme an, um zu verbergen, wie gut er wirklich im Cosplay ist, und er benutzt seine erwachte Frucht, um schneller zu werden, damit es wie zwei Personen aussieht.“

Der letzte Kommentar spielt auf Foxys Teufelsfrucht an, mit der er die Zeit für andere verlangsamen kann. Im Kommentarbereich gibt es noch verrücktere Ideen wie die Tatsache, dass Mr. 3 immer noch ein Teil der Strohhutbande ist und sich deshalb als Zorro hätte verkleiden können.

Wenn ihr euch von der Folge selbst überzeugen wollt, zeigt euch MeinMMO mehrere Möglichkeiten, den Anime zu schauen: One Piece auf Deutsch streamen: So könnt ihr den Anime legal im Internet schauen