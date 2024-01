In Episode 238 von One Piece gibt es einen lustigen Fehler – Ist er euch aufgefallen?

Fehler sind menschlich, heißt es – da bildet auch das Produktionsteam des Animes von One Piece keine Ausnahme. Toei Animation ist ein lustiger Fehler in Episode 238 passiert, der einem Fan jetzt aufgefallen ist. MeinMMO hat sich die Folge ebenfalls auf Crunchyroll angesehen und kann bestätigen, dass das Malheur immer noch im Anime vorhanden ist.

Was für ein Fehler ist das? Der Fehler ist in Episode 238 unterlaufen, die erstmals im Juli 2005 im Fernsehen zu sehen war. Das Opfer ist Chefhandwerker Pauly, der Meister der Schiffseinrichtung und des Mastbaus in Water Seven ist. In einer Szene läuft er auf Ruffy zu und will mit ihm sprechen, doch in seinem Gesicht passiert nicht das, was man erwarten würde.

Plötzlich ist nur noch sein Bart im Gesicht vorhanden, der Mund findet sich oberhalb seines Gürtels wieder. Der Mund spricht am Bauch so weiter, als würde er sich im Gesicht befinden. Wollt ihr die Szene innerhalb der Episode ansehen, müsst ihr ungefähr bis 20:28 Minuten vorspulen.

Die skurrile Szene könnt ihr euch im reddit-Beitrag von EnnaOjala anschauen:

Produktionsteam von One Piece unterläuft Fehler

Wie kann sowas passieren? Ein User vermutet, dass sich der Mund auf einer unterschiedlichen Ebene befand als der Körper von Pauly. Das Produktionsteam könne sich dazu entschlossen haben, Pauly ein wenig nach oben zu versetzen, damit er besser im Bild ist – dabei wäre sein Mund wohl vergessen worden.

Im Nachgang wurde wohl übersehen, dass sich der Mund nicht mehr im Gesicht befindet. Doch da es sich dabei um keinen allzu dramatischen Fehler handelt, hat ihn das Produktionsteam nicht mehr korrigiert. So können wir uns auch heute noch über den Fehler amüsieren.

Was meinen Fans dazu? In den Kommentaren amüsieren sich viele Fans über den Fehler. Vor allem die Tatsache, dass sich der Mund nun in der Nähe des „besten Stücks“ von Pauly befindet, führt zu vielen Bemerkungen.

Ein deutscher User namens Sossenmeister schreibt, dass er den Begriff „Bauchredner“ für Pauly verwenden würde, da sich der Mund jetzt am Bauch befindet. Ein anderer User namens Punk_Mango macht sich darüber lustig, dass es sich dabei um eine neue Fähigkeit handeln würde.

Andere User schreiben:

Brilliant_Knee_7542: „Nettes Observationshaki.“

fatduckling153: „Wie schlau von dir, dass du das bemerkt hast“.

mortzion: „Das erklärt Ruffys Gesicht am Ende.“

Einige User fühlen sich zudem an einen anderen Charakter aus Jujutsu Kaisen erinnert. Aus Spoilergründen wollen wir hier nicht genauer drauf eingehen, um welchen Charakter es sich handelt. Doch er hat ebenso einen zweiten Mund auf seinem Bauch.

