One Piece: Ruffys Crew wäre deutlich stärker, wenn sich diese 5 Bösewichte angeschlossen hätten

Ruffy muss sich in One Piece zahlreichen Bösewichten stellen. Einige davon haben im Laufe der Zeit gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so gut ist, wofür sie kämpfen. Deshalb haben sie sich auf Ruffys Seite gestellt oder ihm geholfen, seinen Traum zu verwirklichen. MeinMMO listet euch fünf dieser Bösewichte auf.

Welche Bösewichte wurden berücksichtigt? Bei dieser Liste wurden alle Charaktere berücksichtigt, die zunächst als Feinde der Strohhutbande galten. Doch mit der Zeit haben sie gute Absichten gezeigt, weshalb sie es in die Liste geschafft haben. Deshalb tauchen einige Bösewichte wie Buggy, der Clown und Kaidou nicht in diesem Artikel auf.

Okta

Mehr Arme, mehr Schwerter.

Wie war er als Bösewicht? Bei Okta handelt es sich um einen Oktopus-Fischmensch. Er begegnet der Strohhutbande das erste Mal, als er noch Teil von Arlongs Bande ist. Er stand unter dem Kommando des blutrünstigen Fischmenschen, der zahlreiche Bewohner unterdrückte.

Als Ruffy und seine Crew Namis Heimat aus den Fängen von Arlongs Bande retteten, kämpfte Okta gegen Zorro im Schwertkampf. Mit seinen zahlreichen Armen sah er sich im Vorteil. Doch er musste sich den Schwertkünsten von Zorro geschlagen geben.

Wieso könnte er jetzt Teil der Crew sein? Später in der Serie gibt es ein Wiedersehen zwischen Okta und der Strohhutbande. Dem Fischmenschen taten seine Verbrechen leid und er entschuldigte sich bei der Strohhutbande. Ruffys Crew half nämlich nicht nur ihm, sondern auch seiner Freundin Kamy.

Okta wäre eine tolle Ergänzung für die Strohhutbande gewesen. Mit seinen Armen wäre er vielseitig auf dem Schiff einsetzbar gewesen und hätte die Strohhutbande vor allem im Wasser unterstützen können.

Bon Curry

Er opferte sich für Ruffy.

Wie war er als Bösewicht? Bon Curry war im Alabasta-Arc ein Teil der Baroque-Firma. Sein dortiger Name war Mr. 2 und er hatte die Fähigkeit, das Gesicht anderer Leute zu imitieren, sobald er diese berührte. Dieser Fähigkeit haben wir eine der schönsten Szenen von One Piece zu verdanken: Ruffy und Co. malten sich Kreuze auf die Arme, um sich gegenseitig zu erkennen.

Dank seiner Ballett-Künste hatte er gestählte Beine, die er im Kampf einsetzte. Das führte zu einem Duell mit Sanji, der ebenfalls nur seine Beine im Kampf nutzt, weil er als Koch seine Hände nicht verletzen darf.

Wieso könnte er jetzt Teil der Crew sein? Ruffy und Bon Curry trafen sich während des Ausbruchs aus Impel Down, dem Hochsicherheitsgefängnis, wieder. Zusammen mit einigen anderen Bösewichten schlugen sie sich Etage um Etage immer weiter durch das Gefängnis.

Um seine Dankbarkeit zu beweisen, opferte sich Bon Curry, um Ruffy einen Weg nach draußen zu ermöglichen. Er verwandelte sich in Magellan und befahl, dass das Tor der Gerechtigkeit geöffnet werden soll, damit Ruffy fliehen kann. Doch plötzlich tauchte der echte Magellan auf und Bon Curry blieb tapfer zurück. Er wäre eine humorvolle Ergänzung für das Team gewesen.