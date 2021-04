AMD verkaufte Sonderedition der RX 6800 unerklärlich einfach für Scalper

Der Nachschub an Hardware, besonders Grafikkarten, ist seit Monaten gering. AMD verkaufte kürzlich eine Limited-Edition der RX 6800 XT. Doch bevor die meisten “echten” Käufer die Chance hatten, war sie ausverkauft.

Das ist passiert: Hardware-Hersteller AMD informierte Mitglieder des “AMD Red Team” darüber, dass man ab dem 7. April gegen 15 Uhr eine Limited Edition der RX 6800 XT verkaufen wird. Mit der E-Mail über die Ankündigung der Grafikkarte wollte man Interessenten vorab informieren.

Doch ein gezielter Schutz gegen Scalper, die potenziellen ehrlichen Käufern die Karten wegschnappen könnten, fehlte.

Darüber sind Gamer enttäuscht

Das war das Problem: Die Ankündigung der “Midnight Black Edition” der Grafikkarte AMD RX 6800 XT erfolgte per E-Mail an das AMD Red Team. Wer da Mitglied werden möchte, kann sich auf der Webseite (via amd.com/de) anmelden.

Zum Red Team schreibt AMD: “Melden Sie sich für den AMD Red Team Newsletter an, mit dem Sie exklusive Inhalte zu AMD Produktvorstellungen, den heißesten neuen Spielen und Community-Ereignissen erhalten, die man nicht verpassen sollte.”

Die Sonderedition der Grafikkarte verändert sich nur optisch. Die Technik, die unter der Haube schlummert, bleibt gleich.

Zum Verkauf stellte AMD die “Midnight Black”-Edition der RX 6800 XT dann auf derselben Webseite, die Bots, Scalpern und jedem anderen schon bekannt ist. Im Shop-Bereich der AMD-Webseite.

Das bedeutet, dass Bots, die diese Seite sowieso schon genaustens im Auge haben, direkt das neue Produkt sehen und dabei zuschlagen konnten.

In der E-Mail gab es einen Link, der zur Verkaufs-Seite führen sollte. Offenbar, um es den Red-Team-Mitgliedern einfacher zu machen, die Karte zu finden. Doch es heißt von Nutzern, dass dieser Link nicht funktionierte. Viele konnten keine Karte ergattern. So teilt Nutzer @Bounty_V auf Twitter einen Screenshot und schreibt dazu: “Das fasst die Erfahrung zusammen. Der Red-Team-Link führte zu einer Seite, auf der man nicht kaufen konnte. Ich sah sie nur über den Haupt-Store und das Hinzufügen zum Warenkorb funktionierte nicht. Cool. Ich fühle mich bei diesem exklusiven Angebot sehr gut einbezogen.”

Was hätte man anders machen können? Auf the Verge (via theverge.com) behandelt man das Thema auch und fragt sich, warum man den Fans nicht beim Kauf entgegenkommt, wenn man das schon für die Team Red-Mitglieder ankündigt. Als Vorschläge gibt es

das Verifizieren von E-Mail-Adressen der Käufer

das Versenden von einzigartigen Passwörter an die Interessenten per Vorab-Mail

oder ein Gewinnspiel unter den Mitgliedern

Dadurch hätten interessierte Nutzer vielleicht bessere Chancen gehabt, sich eine der beliebten Grafikkarten zu sichern.

Unser Kollege Nils Raettig von der GameStar meint, dass AMD mit diesem “Angebot” kein Feingefühl bewies. Warum die Limited Edition der RX 6800 XT für ihn blanker Hohn war, lest ihr auf der GameStar (via GameStar.de)

So teuer werden die Karten jetzt weiterverkauft

Das sind die Preise: Auf der Webseite von AMD wurde die Karte zum gewohnten Preis von 649 $ angeboten. Inzwischen findet man einige der Sondereditionen bereits auf eBay wieder. Wie ihr euch denken könnt, gehen die Preise da in den Himmel.

Die Anbieter verlangen auf eBay also teilweise das dreifache von dem, was sie für Karten ursprünglich bezahlten.

Grafikkarten sind gerade richtig begehrt. Die Preise gehen wegen des geringen Nachschubs steil nach oben und selbst Schmuggler haben mitbekommen, dass man damit nun richtig Geld verdienen kann.

