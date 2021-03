Weitere Umfrage bei MeinMMO: Worauf achtet ihr, wenn ihr eine Grafikkarte kauft? Achtet ihr auf Lautstärke oder auf das Design oder ist euch einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am wichtigsten? Hier könnt ihr uns erzählen, was für euch beim Kauf einer Grafikkarte wichtig ist .

Was ist mit den Mobile-Grafikkarten? Interessant ist, dass ihr kaum am Mobile-Bereich interessiert seid. Denn hier hatte zumindest Nvidia mit Gaming-Laptops mit RTX-3000 ein starkes Line-up präsentiert, das für Gamer durchaus interessant ist.

Ebenfalls am Ende befinden sich AMDs Radeon RX 6900 XT und RX 6800. Das schlechte Abschneiden der RX 6800 überrascht wenig, da sich das XT-Modell in den Top-3 wiederfindet. Das Leistungs-Plus der XT-Version scheint mehr von euch anzusprechen.

So habt ihr abgestimmt: Die Umfrage startete am 17. März 2021. Es haben bis zum Zeitpunkt dieses Artikels (25. März 2021, 10:15 Uhr) insgesamt 675 Personen daran teilgenommen.

