Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Wahl wie immer in dem Umfrage-Tool in diesem Artikel treffen. Außerdem könnt ihr unter unserem Artikel mit anderen Lesern diskutieren.

Erzählt es uns doch in den Kommentaren, warum ihr euch bei eurer Auswahl so entschieden habt und für welche Grafikkarte ihr euch entscheidet.

Wer anspruchsvolle Spiele zocken oder hohe Frameraten in Spielen haben will, der braucht eine schnelle Grafikkarte (GPU). Eigentlich kommen uns da AMD und Nvidia mit ihren neuen Grafikkarten gerade recht.

Ab Donnerstag könnt ihr offiziell AMDs RX 6700 XT kaufen. Damit stehen euch von AMD und Nvidia jede Menge neue Grafikkarten zur Verfügung. MeinMMO will von euch wissen, welche Grafikkarte euch am meisten interessiert.

