Amazon Prime Day: 8 Dinge, die ihr auf keinen Fall kaufen solltet

Der Amazon Prime Day ist gestartet. Es gibt jede Menge Angebote, doch eine ganze Reihe von Produkten solltet ihr nicht kaufen.

Mit dem Prime Day auf Amazon sind jede Menge Angebote gestartet, doch welche lohnen sich wirklich? Bevor ihr zuschlagt und euren Einkaufswagen mit diversen Dingen füllt: Werft einen Blick auf unsere Liste mit Dingen, die ihr am Prime Day nicht kaufen solltet.

Denn bei einer ganzen Reihe von Produkten lohnt es sich nicht, beim Prime Day zuzuschlagen.

Gutscheinkarten

Gutscheine oder Geschenkkarten gibt es fast nie rabattiert und hier solltet ihr auch nicht erwarten, satte Rabatte auf solche Karten zu erhalten. Das gilt übrigens auch für den Black Friday, wo es fast nie Rabatte auf Karten gibt.

In einigen Fällen gibt es zumindest Bonusaktionen, die jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, was sie wieder uninteressant machen:

Hersteller bieten euch etwa einen Aufladebonus an, ihr müsst dafür aber deren Hardware für mehrere hundert Euro kaufen. Da spielt der versprochene Aufladebonus dann fast keine Rolle mehr. Insbesondere dann nicht, wenn man Hardware für 500 Euro kauft und 5 Euro als Bonus erhält. Teilweise werden solche Boni noch mit Cashback-Aktionen kombiniert. Da blickt der durchschnittliche Käufer dann gar nicht mehr durch.

Vorsicht auch bei Lockangeboten: Einige Anbieter versuchen Käufer anzulocken, indem sie etwa 50-Euro-Gutscheinkarten für 47 Euro anbieten. Damit tauchen solche „Bestangebote“ auch schnell in Sparpreisfindern wie etwa Geizhals.de und Co auf. Teilweise wird dann aber nur die Mehrwertsteuer weggelassen und im Einkaufswagen wieder dazu addiert.

Schulsachen und Bürozubehör

Solltet ihr neue Schulsachen oder anderes Zubehör für Büro oder Alltag brauchen, dann lohnt es sich, noch ein paar Monate zu warten. Denn die besten Angebote rund um die Schule und das Büro gibt es im August und September, wenn in den meisten Bundesländern das neue Schuljahr beginnt.

Das erkennt ihr spätestens daran, wenn die großen Discounter wieder Schulränzen, Buntstifte und Hefte in der temporären Auslage haben.

Fernseher und andere große elektrische Geräte

Fernseher und andere elektronische Großgeräte bieten sich am Prime Day selten an. Denn die stärksten Rabatte gibt es häufig am Anfang des Jahres, etwa im Dezember oder Januar. Oftmals verkaufen viele Hersteller ihre alten Serien ab, um wieder Platz für neue Geräte zu schaffen.

Teilweise könnt ihr am Ende des Jahres bis zu 50 % auf topaktuelle Modelle bekommen – wenn ihr denn so viel Geduld aufbringen könnt und nicht sofort einen neuen Kühlschrank oder einen 4K-Fernseher benötigt.

Nach der jährlichen CES, der wichtigsten Elektronikmesse des Jahres, kommen im März/April oftmals neue Produkte auf den Markt. Hier lohnt es sich dann eher in der Cyber Week die Augen offenzuhalten oder tatsächlich bis in die Weihnachtszeit zu warten.

Eine Ausnahme am Prime Day könnten jedoch die hauseigenen Amazon-TV-Geräte sein. Hier könnten durchaus starke Rabatte drin sein, weil Amazon gern hauseigene Produkte mit Angeboten pusht, um Marktanteile zu gewinnen. Wenn ihr daher abseits von LG, Samsung und Co einmal zu Amazon greifen wollt, wäre das eine Option.

Spielzeug

Spielzeug lohnt sich im Frühsommer selten zu kaufen, erst recht nicht am Prime Day. Denn die echten Rabattschlachten bei Spielzeug gehen meistens dann los, wenn Weihnachten vor der Tür steht.

In der Vorweihnachtszeit bieten Amazon und Einzelhandel dicke Rabatte an, damit Eltern, Großeltern oder Verwandte das gewünschte Spielzeug kaufen. Und hier ist dann auch die Konkurrenz für die Anbieter untereinander am größten, weil alle um mögliche Kunden werben.

Kendal Perez, eine Sparexpertin von Coupon Sherpa, erklärte etwa dem Online-Magazin Cheapism: „Spielwaren sind in der Weihnachtszeit sehr gefragt, und die Einzelhändler gewähren kurz vor dem 25. Dezember oft höhere Rabatte, um die Eltern kurz vor den Feiertagen in Versuchung zu führen.“

Spontankäufe

Grundsätzlich würden wir euch von Spontankäufen abraten. Das sind Sachen, die man eben noch schnell mit in den Einkaufswagen legt. In den meisten Fällen fliegt das Zeug dann doch nur zu Hause herum, verstaubt in irgendeinem Schrank oder wird vom Haustier zerkaut.

Überlegt euch daher am besten schon vor dem Prime Day, was ihr wirklich braucht. Dann erspart ihr euch am Ende auch ärgerliche Fehlkäufe und Dinge, die ihr gar nicht haben wolltet.

Google-Produkte

Google bietet im Smarthome-Bereich eine breite Palette an smarten Geräten an. Das „Problem“: Die Google-Geräte sind direkte Konkurrenz für Amazons eigene Produkte, wie etwa Alexa oder den Fire TV Stick.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass Amazon die Google-Produkte günstiger anbietet als die hauseigenen Modelle, die ihr bereits jetzt schon günstig kaufen könnt. Hier kann es sich durchaus auch lohnen, bei anderen Anbietern nach Angeboten zu schauen. Wenn ihr bei Google-Produkten wirklich Geld sparen wollt, dann schaut nicht bei Amazon.

Apple-Produkte

Apple hat das gleiche „Problem“ wie auch Google: Einige Produkte wie etwa das iPad oder Apple TV sind direkte Konkurrenten für die hauseigenen Produkte von Amazon. Es ist daher unwahrscheinlich, dass Amazon die Konkurrenz günstiger als die eigenen Produkte verkauft.

Hier lohnt es sich durchaus, auch einmal in andere Shops oder bei anderen Anbietern zu schauen, teilweise auch bei Apple selbst.

Nahrungsergänzungsmittel und Diätprodukte

Der Kauf von Ergänzungsmitteln kann sich als ziemlich kompliziert herausstellen. Amazon verlangt grundsätzlich verschiedene Zertifizierungen und Unterlagen für Nahrungsergänzungsmittel, jedoch kommt es regelmäßig zu Fälschungen. Oder ihr bekommt Produkte mit Inhaltsstoffen, die gar nicht aufgeführt sind. Das berichtet etwa das Online-Magazin Fool.com.

Auch wenn manch ein Angebot unheimlich verlockend aussieht, lasst euch nicht zu einem spontanen Kauf hinreißen. Bei eurer Gesundheit solltet ihr ohnehin keine Kompromisse eingehen: Denn während ein nicht aufgeführter Inhaltsstoff bei einigen Personen nur ein Verstoß gegen den eigenen, hippen Lifestyle ist, kann das für andere lebensgefährliche Folgen haben.

Kauft daher lieber bei eurem Geschäft des Vertrauens ein, wo ihr auf der sicheren Seite seid, auch wenn es ein paar Euro mehr kostet.

Die besten Tipps, wie ihr am Prime Day richtig Geld sparen könnt, empfehlen wir euch als Lektüre zum Prime Days und diese findet ihr direkt hier auf MeinMMO.