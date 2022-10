Morgen, am 11. Oktober 2022, startet der 2. Prime Day des Jahres. MeinMMO erklärt euch, was ihr erwarten und wie ihr am besten Geld sparen könnt, wenn ihr die „Prime Exklusiven Angebote“ nutzen wollt.

Was ist der Prime Day? Auf Amazon startet der Prime Day am 11. Oktober und läuft bis zum 12. Oktober. Amazon nennt die Aktion zwar nicht Prime Day, sondern stattdessen „Prime exklusive Angebote.“ Das Prinzip bleibt aber das Gleiche: Die Angebote gelten nur, wenn ihr ein aktives Prime-Abonnement besitzt.

MeinMMO stellt euch ein paar Tipps vor, wie ihr bei der Rabattaktion Geld sparen könnt. Am Ende haben wir auch noch einen Tipp für euch, welche Produkte ihr am Prime Day besonders im Auge behalten solltet.

Eine Liste erstellen

Was bringt mir das? Macht euch rechtzeitig vor dem Prime Day eine Liste, welche Produkte euch alle interessieren. Schreibt die interessantesten Grafikkarten oder Zubehörgeräte für euren Rechner auf eine Liste, dann habt ihr es am Prime Day leichter, die Fülle tausender Angebote zu überblicken. Ein paar Bestenlisten mit guten Produkten findet ihr auf MeinMMO:

Kauft nicht, nur weil es ein Angebot ist

Am Prime Day werben Shops und auch Amazon mit tollen Rabatten und mit Sonderangeboten, die es nur zu diesem Zeitpunkt gibt. Lasst euch davon aber nicht täuschen. Denn das sind psychologische Tricks, damit ihr möglichst viel in euren Einkaufswagen packt.

Überlegt euch also vor dem großen Einkauf, ob ihr die Sachen wirklich kaufen wollt und ob ihr sie überhaupt braucht und vergleicht auf jeden Fall Preise. Denn große Rabattzahlen wollen euch zum Kauf verleiten und es muss sich gar nicht um „Bestpreise“ handeln.

Preise vergleichen

Was bringt mir das? Vergleicht die Preise, bevor ihr etwas kauft. Wenn ihr die Preise vergleicht, seht ihr erst wirklich, wie gut das Angebot ist und vermeidet, dass ihr vermeintliche Schnäppchen kauft, die gar keine sind.

Vergleichsportale wie Idealo oder Geizhals zeigen euch schnell und einfach, ob es sich beim aktuellen Deal um ein hervorragendes Angebot handelt oder ob das Produkt bereits seit Monaten zu diesem Preis verfügbar ist.

Mittlerweile müssen Anbieter auch die Preise der letzten 30 Tage angeben. So seht ihr zumindest dann direkt auf Amazon, ob es das Produkt auf Amazon in den vergangenen 30 Tagen schon einmal günstiger gab oder ob es sich „nur“ um ein nettes Angebot handeln. Das ist praktisch, kommt aber nicht an den übergreifenden Vergleich von Geizhals und Co heran.

Anbieter wie Mindfactory geben an, wie hoch/tief der Preis in den letzten 30 Tagen gewesen ist.

Steckt eure Erwartungen nicht zu hoch

Was bringt mir das? Habt nicht zu große Erwartungen an den Prime Day im Oktober. Denn Amazon hat bereits einen Prime Day veranstaltet und wir wissen nicht, wie groß und umfangreich die Angebote im Oktober werden.

Im ärgerlichsten Fall gibt es nur satte Rabatte auf Amazons hauseigene Produkte wie Kindle und Echo. Wir erwarten etwa nicht, dass ihr die Xbox Series X oder die PS5 im Angebot bekommt, denn das ist ziemlich unwahrscheinlich.

Solltet ihr also morgen in die Amazon-Angebote schauen, dann solltet ihr nicht zu sehr enttäuscht sein. Versucht ihr noch eine PS5 zu kaufen, dann schaut einmal in unseren Ticker hier auf MeinMMO:

PS5 kaufen im MeinMMO-Ticker – Tipps und Angebote

Tipp: Schaut euch die Angebote bei Grafikkarten an

Was bringt mir das? AMD und Nvidia bereiten beide gerade ihre neue Generation vor und damit sinken auch die Preise für die derzeitigen Grafikkarten. Es ist durchaus möglich, dass ihr bei den Grafikkarten eine Chance habt, ordentlich Geld zu sparen. Aktuell bekommt ihr etwa AMDs schnellste Grafikkarte stark reduziert.

Bereits jetzt könnt ihr regelmäßig gute Angebote zu GPUs von AMD und Nvidia finden und der Prime Day könnte noch einen Obendrauf setzen. Gute Angebote findet ihr dann vor allem im hochpreisigen Bereich, also etwa RTX 3070, RTX 3080, RX 6700 XT, 6800 (XT) und Co.

Budget-Grafikkarten wie die RX 6500 XT oder die RTX 3050 werdet ihr voraussichtlich kaum im Angebot finden, da die Preise hier schon ziemlich niedrig liegen und diese GPUs auch langfristig ihren Platz auf dem Markt finden werden.

Nvidia hat mittlerweile die RTX 4080 und RTX 4090 offiziell vorgestellt, die Preise fallen jedoch happig aus:

GeForce RTX 4080 und 4090 vorgestellt – die schnellste Grafikkarte kostet fast 2000 Euro

Weitere Tipps zum Prime Day: Ihr wollt mehr zu den exklusiven Angeboten wissen und zu allen Deals und Angeboten informiert werden? Dann schaut auf unserer Übersichtsseite hier auf MeinMMO. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden, welche Deals sich aktuell für euch lohnen könnten:

Alle Infos zum Prime Day im Oktober 2022