Günstiger geht es nicht! AM4-Mainboard durch Amazon-Oster-Angebote im Preisabsturz

Häufig gestellte Fragen

Wofür steht ATX?

ATX steht für „Advanced Technology Extended“ und bezieht sich auf einen Standard für Mainboards und Gehäuse in Computern. ATX-Mainboards sind größer als ältere Formate wie AT oder Baby-AT und biete euch mehr Anschlüsse und Erweiterungsmöglichkeiten. Sie sind auch so konzipiert, dass ihr von einer besseren Luftzirkulation in eurem Gehäuse profitiert. Der ATX-Standard wurde sogar von Intel eingeführt und ist heute der am weitesten verbreitete Standard für Mainboards in Desktop-Computern.