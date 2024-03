Das vielleicht beste Oster-Angebot von Amazon bis jetzt: So günstig war dieser fantastische 4K Gaming-Monitor noch nie!

Die Amazon Oster-Angebote bieten tausende Schnäppchen. Darunter befindet sich auch ein erstklassiger Gaming-Monitor mit 4K und 160Hz von MSI.

Der MSI MAG 323UPFDE überzeugt mit einer fantastischen Ausstattung, die es sonst nur bei deutlich teureren Modellen gibt. Immerhin war der Monitor bis zu den Oster-Angeboten von Amazon selbst noch deutlich teurer. Jetzt ist er um 25% reduziert und dadurch ein echtes Schnäppchen!

Alle Infos zum Gaming-Monitor im Angebot

So gut ist der Preis: Das Modell ist mit einer UVP in Höhe von 799€ ausgezeichnet. Im Rahmen der Oster-Angebote ist der Gaming-Monitor bei Amazon um 25% reduziert. So zahlt ihr jetzt nur noch 599€. Der Versand ist gratis.

Das Angebot ist noch bis zum 25. März verfügbar, allerdings sind schon jetzt 57% der Exemplare vergriffen. Gut möglich also, dass der Monitor am Wochenende ausverkauft sein wird.

Lasst euch dieses Schnäppchen nicht entgehen!

Der Preis ist aber auch einfach zu gut! Laut Preisvergleichsseiten (via geizhals.de) unterbietet Amazon den bisherigen Tiefstpreis mal eben um fast 100€. Tatsächlich ist es erst das dritte Mal überhaupt, dass das Modell für unter 700€ zu haben ist.

Die Vor- und Nachteile auf einen Blick:

Pro 4K-Auflösung

160Hz + FreeSync Premium Pro

HDR 600

nur 1ms Reaktionszeit

HDMI 2.1 Contra Kein OLED

Teurer als Modelle mit FHD oder WQHD

Alles in allem bietet MSI hier wirklich einen herausragend guten Gaming-Monitor. Die passende Hardware vorausgesetzt, könnt ihr hier eure Lieblingsspiele in knackscharfem 4K und mit bis zu 160 FPS genießen. Die Reaktionszeit ist dabei extrem gering und FreeSync sorgt für ein möglichst flüssiges Bild.

Dank HDMI 2.1 ist das Modell übrigens nicht nur für euren Gaming-PC, sondern auch für die PS5 und die Xbox Series X/S geeignet. Die beiden Konsolen benötigen den Übertragungsstandard, um Bilder in 4K und mit bis zu 120 FPS übertragen zu können.

Die Amazon Oster-Angebote

Der Frühling steht vor der Tür und Amazon feiert das mit einer umfassenden Sales-Aktion. Tausende Produkte aus allen Kategorien sind aktuell günstiger und das nicht nur – wie sonst üblich – für Prime-Mitglieder, sondern für alle. Die Aktion endet am Montag, dem 25. März.

