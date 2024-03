AMD Ryzen 7 7800X3D im Angebot: Die beste Gaming-CPU ist aktuell so günstig wie noch nie!

Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist die beste Gaming-CPU, die ihr aktuell kaufen könnt. Der Prozessor ist jetzt günstig wie nie im Angebot.

Wenn ihr nach einem CPU-Upgrade für euren Gaming-PC sucht oder euch ein komplett neues System zusammenbauen wollt, liegt ihr mit dem AMD Ryzen 7 7800X3D genau richtig. Der Prozessor gilt nämlich als der beste, den ihr aktuell kaufen könnt und bei Mindfactory ist er jetzt besonders günstig im Angebot.

So gut ist der Preis: Bei Mindfactory kostet die leistungsstarke Gaming-CPU jetzt nur noch 339€. Der Versand ist obendrein kostenlos.

So günstig war der Prozessor schlicht noch nie im Angebot. Laut Preisvergleich (via geizhals.de) lag der bisherige Tiefstpreis bei 342,02€. Normalerweise befand der Preis in den vergangenen Monaten bei etwa 350€.

AMD Ryzen 7 7800X3D: Die beste Gaming-CPU auf dem Markt

Extrem leistungsstark: In Benchmark-Tests landet der Prozessor in schöner Regelmäßigkeit auf dem ersten Platz und lässt dabei sogar das High-End-Modell von Intel, den Core i9-14900K, hinter sich. Was ihr auch spielt und wie euer Setup auch aussieht, an der CPU wird es mit diesem Modell definitiv nicht scheitern.

Schnappt euch den Prozessor, solange er so günstig ist!

Auch die Kollegen von der GameStar haben die Gaming-CPU genau unter die Lupe genommen und mit einer ganzen Reihe von anderen Modellen verglichen. In ihrem Test ziehen sie folgendes Fazit:

Mit dem Ryzen 7 7800X3D gelingt AMD das erwartete Kunststück, sich selbst gleich doppelt zu übertreffen. So ist der 7800X3D in Spielen bei der 720p-Auflösung nicht nur minimal schneller als der 7950X3D, sondern gleichzeitig noch effizienter und klar günstiger. Damit dürfte er außerdem seinen extrem beliebten Vorgänger Ryzen 7 5800X3D als gefragteste Gaming-CPU ablösen. Man darf allerdings gespannt sein, wie gut die Verfügbarkeit letztlich ausfallen wird, gerade in Anbetracht der vermutlich großen Nachfrage. GameStar.de

