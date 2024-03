Spitzenbewertung und legendäre Leistung! 4TB-SSD jetzt durch Oster-Angebote bei Amazon erschreckend günstig

Ihr wollt eurem PC ein sinnvolles Upgrade verpassen? Dann greift euch diese 4TB-SSD, die dank der Amazon-Oster-Angebote günstiger ist.

Auf Amazon sind derzeit über 25.000 Bewertungen vorhanden, woraus sich insgesamt 4,8 Sterne ergeben haben. Anhand dessen könnt ihr euch denken, dass ihr mit dieser Tech ein absolutes Top-Upgrade erhaltet. Spart jetzt 30% und zahlt nur 279€ statt 399,99€.

Häufig gestellte Fragen Kann man eine PCIe 4.0 in 5.0 stecken? Ja, PCIe 4.0-Geräte können in PCIe 5.0-Steckplätze gesteckt werden und umgekehrt. Die Abwärtskompatibilität zwischen den verschiedenen PCIe-Versionen ermöglicht es, dass ältere Geräte in neuere Steckplätze eingebaut werden können, ohne Probleme zu verursachen. Die Leistung bleibt aber dann selbstverständlich beim Tempo von PCIe 4.0.

Die 4TB-SSD gibt es bei Amazon

Pro und Contra im Blick

Pro Fantastische Leistung

Hohe Qualität

PCIe Gen4-Technologie

Einfache Installation Contra Trotz Angebot ein gehobener Preis

Darum ist diese 4TB-SSD ein sinnvolles Upgrade

Mit der PCIe Gen4-Technologie bietet sie eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s. Dies ist außergewöhnlich fix und reicht für allerlei Anwendungen und Spielabläufe. Eure Datenübertragungsraten laufen extrem schnell ab und auch Ladezeiten beim Spielen gehören größtenteils der Vergangenheit an.

Durch ihres robusten Designs und der hochwertigen Komponenten könnt ihr euch darauf verlassen, dass eure Spiele und Daten sicher gespeichert sind. WD_Black steht für eine hohe Qualität, das auch die Bewertungen bei Amazon beweisen.

Schnappt euch die 4TB-SSD bei Amazon

Mit einer Kapazität von 4TB könnt ihr viele Inhalte darauf speichern – von Filmen bis hin zu Spielen und Programmen. Dank der PCIe Gen4-Technologie profitiert ihr von ultraschnellen Ladezeiten und flüssigen Gameplay. Dies macht sich auch bei hungrigen Spielen bemerkbar, die sinnlose Ladezeiten eingebaut haben.

Obendrein ist dieser wundervolle Tech-Körper kinderleicht zu installieren und kompatibel mit den meisten Gaming-PCs. Ihr könnt sie ganz einfach in euren Rechner einbauen und sofort von der verbesserten Leistung profitieren. Mit der WD_BLACK Dashboard Software könnt ihr außerdem eure SSD überwachen, optimieren und auf dem neuesten Stand halten.

Amazon hat am Mittwoch eine neue Rabatt-Aktion mit Oster-Angeboten gestartet. Zahlreiche Artikel aus diversen Kategorien sind jetzt stark reduziert. Im Gegensatz zum Prime Day profitieren nicht nur Prime-Mitglieder, sondern ihr alle. Diese Aktion geht bis zum 25. März.

Bei Amazon findet ihr noch mehr Oster-Angebote

Absolute Superangebote

Entdeckt eine schier endlose Auswahl an unwiderstehlichen Angeboten für euer Gaming-Equipment! Von bahnbrechenden Grafikkarten bis zu blitzschnellen SSDs, von unverwüstlichen Mainboards bis zu hochleistungsfähigen CPUs – all das und noch viel mehr erwartet euch auf unserer Deals-Seite zu unschlagbaren Preisen. Gestaltet euer Gaming-Setup mit den absolut besten Geräten und Gadgets, die auf dem Markt erhältlich sind, und verpasst keine herausragenden Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut! Taucht ein in die faszinierende Welt der ultimativen Deals für Gamer und rüstet euch perfekt aus.