Zeit für ein neues Gaming-System: Mächtiges Asus-Mainboard kostet durch den Spring Sale bei Amazon ganze 33% weniger

Das Asus-Mainboard ist eine Meisterleistung, um ein günstiges und starkes Gaming-System zu bauen. Nutzt das Amazon-Oster-Angebot.

Ihr überlegt, euch endlich einen neuen PC zusammenzubauen? Durch die neuen RTX-Grafikkarten von Nvidia sind neue Top-Angebote auf dem Markt, um endlich zuzuschlagen. Mit diesem Herzstück könnt ihr die Stärken der 12. und 13. Generation von Intel völlig ausnutzen. Spart jetzt 33% und zahlt nur 159,99€ statt 239€.

Das richtige Zusammenspiel an Komponenten ist entscheidend

Bei Amazon ist die RTX 4070 Super gerade um einiges günstiger. Mit dieser Karte erlebt ihr hohe Bildraten in einer WQHD-Auflösung und profitiert von der DLSS-Technologie.

Auch der Intel Core i5-13600KF befindet sich im Oster-Angebot. Mit 14 Kernen und einer normalen Taktfrequenz von 3,5GHz bis hin zu 5,1GHz ist diese CPU in einem fantastischen Leistungsfeld.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet DLSS DLSS verwendet künstliche Intelligenz und Deep-Learning-Algorithmen, um hochauflösende Bilder zu generieren, indem niedrigere Auflösungen hochskaliert werden. Dies führt zu einer besseren Leistung in Spielen und Anwendungen, da weniger Rechenleistung benötigt wird, um hochwertige Grafiken darzustellen. Ihr spürt beim Bild kaum einen Qualitätsverlust und erhaltet deftig hohe Bildraten.

Amazon hat am Mittwoch eine neue Rabatt-Aktion mit Oster-Angeboten gestartet. Zahlreiche Artikel aus diversen Kategorien sind jetzt stark reduziert. Im Gegensatz zum Prime Day profitieren nicht nur Prime-Mitglieder, sondern ihr alle. Diese Aktion geht nur bis zum 25. März, also seid flink.

Darum ist dieses Asus-Mainboard ein solides Gerüst

Mit seinem Sockel Intel LGA 1700 und dem Intel B760 Chipsatz bietet dieses Herzstück die optimale Grundlage für euer ultimatives Gaming-Erlebnis. Es ist im Mini ITX-Format gehalten, was ideal für kompakte Gaming-Systeme ist. Trotz seiner geringen Größe bietet es eine grandiose Ausstattung, darunter DDR5 Speicherunterstützung für ultraschnelle Datenübertragungsraten und WiFi 6E für eine zuverlässige drahtlose Verbindung.

Ein ganz besonderer Pluspunkt ist die Unterstützung von PCIe 5.0, was euch eine noch schnellere Datenübertragung ermöglicht. Dies verstärkt eure Arbeitseffizienz und Spielerlebnisse gewaltig.

Obendrein verfügt das Mainboard über zwei PCIe 4.0 M.2 Slots für schnelle SSDs, die eure Ladezeiten minimieren und eure Spiele flüssiger laufen lassen.

Dank der Aura Sync-Technologie könnt ihr euer System persönlich anpassen und mit anderen Aura Sync-kompatiblen Geräten synchronisieren, um ein einheitliches Beleuchtungskonzept zu schaffen. Präsentiert es euren Freunden, die genauso von technischen Dingen begeistert sind wie ihr.

