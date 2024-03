Bis zu 37%: Dark Souls 1-3 und weitere geniale Spiele sind zu Ostern bei Amazon günstiger denn je

Hier findet ihr ausgezeichnete Spiele, die hoch angesehen sind und hohe Bewertungen haben. Sichert euch jetzt die Oster-Angebote bei Amazon.

Ihr sucht fantastische Spiele? Dann lasst euch diese atemberaubenden Spielwelten nicht entgehen. Sowohl Rollenspieler, Stealh-Gameplay-Fans als auch Hardcore-Gamer kommen auf ihre Kosten. Ihr könnt dank der Amazon-Oster-Angebote bis zu 37% sparen. Obendrein bekommt ihr von mir eine ganz besondere Empfehlung, die euch bestimmt gefällt, wenn ihr dem Genre Dark Fantasy verfallen seid.

Amazon hat am Mittwoch eine neue Rabatt-Aktion mit Oster-Angeboten gestartet. Zahlreiche Artikel aus diversen Kategorien sind jetzt stark reduziert. Im Gegensatz zum Prime Day profitieren nicht nur Prime-Mitglieder, sondern ihr alle. Diese Aktion geht bis zum 25. März.

Dark Souls – eine unbarmherzige Erfahrung

Die Dark Souls Trilogie ist eine der bekanntesten und beliebtesten Videospielreihen. In den drei Teilen der Serie taucht ihr jeweils in eine gnadenlose Welt ein, die viele Tendenzen zum düsteren Manga Berserk aufweist.

Ihr bekommt nicht genug von Dark Fantasy? Dann schnappt euch die legendäre Berserk-Filmtrilogie. Aufgrund der 3 für 2 Aktion könnt ihr massig Geld sparen.

Eine außergewöhnliche Erfahrung

Die Spiele zeichnen sich durch ihr anspruchsvolles Gameplay, ihre atmosphärische Grafik und ihre nebulöse Story aus. Bei jedem Teil müsst ihr euch durch eine Reihe epischer Bosse kämpfen, einer schlimmer als der andere.

Wenn ihr euch auf diese ultimative Herausforderung einlasst, werdet ihr danach nicht mehr dieselbe Person sein. Dieses explosive Gefühl des schweren Sieges sorgt für eine völlig neue Erfahrung.

Persona 5 Royal – ein emotionales und mysteriöses Abenteuer

Ich bin als Erstes mit diesem Teil eingestiegen und bereue keine einzige Sekunde. Ihr erlebt eine starke Geschichte, die sich stark auf soziale Interaktionen und den Beziehungen zu den Charakteren konzentriert. Zunächst zu Unrecht werdet ihr verurteilt und müsst auf eine andere Schule wechseln.

Doch schon bald entdeckt ihr hinter dem verborgenen Schleier eine mysteriöse Macht und das Abenteuer beginnt. Das Spiel enthält ein rundenbasiertes Kampfsystem, was aber einen flotten Übergang hat und dadurch alles andere als eintönig ist.

Ein spannender und mysteriöser Thriller

Die Musik, die Emotionen und die Handlung sind auf einem exzellenten Top-Niveau. Wenn ihr JRPGs mögt und Zeit für ein 100-Stunden-Spiel habt, solltet ihr dieses Abenteuer unbedingt antreten.

A Plague Tale: Requiem – Hübsches Stealth-Spiel

Der zweite Teil macht vieles besser als der Erstling. Hier muss sich das Geschwisterduo Amicia und Hugo erneut gegen eine mysteriöse Rattenplage und brutale Menschen zur Wehr setzen.

Die Gameplay-Mechanik ist ohnegleichen. Ihr müsst ziemlich oft klug vorgehen, um eine Übermacht zu besiegen. Wenn ihr also Freunde von Stealth-Spielen seid und zugleich ein mysteriöses Mittelalter-Setting mögt, ist dieses Abenteuer perfekt für euch.

Unheimlich gutes Stealth-Gameplay

Vor allem die Grafik bringt einige PCs zum Schwitzen. Selten habe ich so detailreiche Landschaften oder Burgen in einem Spiel erblickt. Wenn ihr den ersten Teil bislang nicht gespielt hat, solltet ihr ihn unbedingt nachholen.

