Ein hervorragendes Oster-Angebot bei Amazon! 4K-Smart-TV mit 144Hz & Dolby Vision IQ

Mit diesem 4K-Smart-TV erlebt ihr ein immersives Entertainment auf Höchstniveau. Schnappt euch das günstige Oster-Angebot bei Amazon.

Mittlerweile hat sich Hisene im TV-Bereich aufgrund ihres starken Preis-Leistungs-Verhältnisses einen Namen gemacht. Ihr bekommt einen großen Fernseher mit edlen Features und starken Gaming-Eigenschaften. Lasst euch diesen Spring Sale bei Amazon nicht entgehen. Das Oster-Event geht nämlich nur bis zum 25. März. Spart jetzt 20% und zahlt nur 499€ statt 623,32€.

Ein 4K-Smart-TV mit fulminanten Details

Das grandiose QLED-Display in 55 Zoll bietet euch eine magische Bildqualität. Durch die superscharfe 4K-Auflösung werdet ihr förmlich in eure Lieblingsserien, Filmen oder Spielen hineingezogen. Genießt darauf alle Game of Thrones Staffeln und erlebt die Schlachten und epische Szenen hautnah mit. Wenn ihr Endzeitspiele mögt, solltet ihr unbedingt die Metro Exodus Complete Edition spielen. Spürt vor diesem Bildschirm eine immersive Bildgewalt, als würdet ihr selbst durch diese postapokalyptische Welt streifen.

Er besitzt eine Bildwiederholrate von 144Hz. Mit den Current-Gen-Konsolen könnt ihr bis zu 120Hz bei manchen Spielen ausreizen. Durch die flüssigen Bildraten werden die Gameplay-Mechaniken enorm verbessert, da alles reibungsloser abläuft und sich insbesondere bei Online-Spielen wie Rocket League bemerkbar machen.

Schnappt euch den 4K-Smart-TV bei Amazon

Dank Dolby Vision IQ und Dolby Atmos Technologie erlebt ihr zugleich feinere Details beim Bildformat und eindrückliche Klänge. Schaut euch die Serie von Spartacus an und ihr fühlt euch so, als würdet ihr selbst im Kolosseum um euer Leben kämpfen.

Der Fernseher verfügt über 4 x HDMI 2.1 Anschlüsse, die eine hohe Bandbreite und schnelle Datenübertragung ermöglichen. Der Game Mode Pro sorgt für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis ohne störende Verzögerungen. Zudem unterstützt der Fernseher Freesync Premium, um Tearing und Ruckeln zu minimieren.

