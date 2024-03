Hier laufen die Oster-Angebote bereits! Schnappt euch einen starken RTX-Gaming-Laptop mit i5 CPU & 144Hz-Display für unter 800€

Ihr sucht einen wahrhaft günstigen RTX-Gaming-Laptop? Dann lasst euch das Angebot bei Coolblue nicht entgehen.

Bei Coolblue läuft bereits die Osteraktion, weswegen ihr saftig Rabatte einstreichen könnt. Viele Laptops mit der RTX 4060 kosten teilweise mindestens 1000€ bis 1400€. Zugegeben, dabei sind manchmal minimal bessere Komponenten enthalten, wie etwas mehr Speicher, ein komplett vorinstalliertes Betriebssystem oder eine stärkere CPU. Dennoch ist dieses Angebot hier ohnegleichen. Spart 150€ und zahlt nur 799€ statt 949€.

Pro und Contra im Blick

Pro RTX 4060 (DLSS)

Starke Synergie aller Komponenten

Freie Betriebssystem-Wahl

144Hz

IPS-FHD-Display Contra Nur 512GB SSD-Speicher

Maximale Akkulaufzeit beträgt nur bis zu vier Stunden

Ein RTX-Gaming-Laptop für neue Abenteuer

Zunächst solltet ihr bedenken, dass die RTX 4060 Laptop-GPU äußerst stark ist und lange einen guten Dienst in der scharfen FHD-IPS-Auflösung verrichten wird. Ihr könnt sämtliche Spiele wie Elden Ring, The Witcher 3 oder Cyberpunk 2077 problemlos und flüssig spielen.

Dies liegt aber auch an der DLSS-Technologie. DLSS verwendet künstliche Intelligenz und Deep-Learning-Algorithmen, um hochauflösende Bilder für euch zu generieren, indem niedrigere Auflösungen hochskaliert werden. Dies führt zu einer besseren Leistung in Spielen und Anwendungen, da weniger Rechenleistung benötigt wird, um hochwertige Grafiken darzustellen. Ihr werdet bei der Qualität des Bildes kaum einen Unterschied feststellen und prächtige Abenteuer erleben.

Findet den RTX-Gaming-Laptop bei Coolblue

Der Intel Core i5 Prozessor, mit einer Taktfrequenz von 2GHz und Turbogeschwindigkeit von bis zu 4,4GHz sorgt für eine superstarke Performance bei allen Spielen und Anwendungen. Zusätzlich wird eure Systemleistung durch den 16GB-RAM und einer 512GB SSD-Festplatte aufgewertet. Falls euch das zu wenig ist, könnt ihr nachträglich Upgrades vornehmen. Ein 16GB Arbeitsspeicher reicht für eine FHD-Auflösung zumindest noch etliche Jahre aus.

Auf dem 144Hz-IPS-Display erlebt ihr megascharfe Bilder. Die hohen Bildraten sorgen für einen ungemeinen Vorteil bei Online-Shooter-Games wie Rainbow Six Siege oder Valorant. Aber auch Actionrollenspiele und Soulslikes wie NIoh oder Sekiro: Shadows Die Twice laufen flüssiger, wodurch das Gameplay viel mehr Spaß bringt.

Das FreeDOS Betriebssystem ermöglicht es euch, euren Laptop ganz nach euren Wünschen anzupassen und die Software zu installieren, die ihr benötigt. Dies ist ein minimaler Zeitaufwand, bei dem ihr aber die volle Kontrolle genießt und auch noch Geld sparen könnt.

Absolute Superangebote

