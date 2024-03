Amazon startet The Witcher Sale, bei dem ihr auf Spiele, Figuren und Brettspiele bis zu 50% sparen könnt

The Witcher besitzt mittlerweile einen legendären Status und das zurecht. Schnappt euch jetzt mehrere Angebote bei Amazon.

Die düstere Geschichte rund um den Hexer hat etwas Faszinierendes. Was gibt es auch schon Aufregendes, wenn man die Reise eines Monsterjägers begleitet? Es gibt mittlerweile neun Bücher, eine erfolgreiche Netflix-Serie mit dem Protagonisten Geralt und eine geniale Videospiel-Reihe, die in Zukunft noch erweitert wird. Findet jetzt tolle Angebote rund um das The Witcher-Franchise – von Figuren bis hin zu Brettspielen und mehr. Spart dabei bis zu 50%.

The Witcher 3: Complete Edition

Ihr habt die Spiele bisher nicht gespielt? Dann solltet ihr es unbedingt nachholen. Jeder Teil lohnt sich. Der dritte Teil hat das Franchise rund um The Witcher zum Explodieren gebracht. Es ist auch kaum verwunderlich, denn ihr werdet in eine schöne Open World hineingeworfen, die detailreich und immersiv ist. Wenn man bedenkt, dass dieses Spiel sogar seit 2015 auf dem Markt ist und auch heutzutage grafisch bei aktuellen Titeln gut mithalten kann, ist das schier unglaublich. Dies liegt aber auch an ständigen Verbesserungen und Raytracing-Effekten bei der Complete Edition. In der Geschichte spielt ihr den Hexer Geralt, um eure Ziehtochter Ciri zu suchen. Die Reise ist gefährlicher und beschwerlicher denn je, wenn man die Vorgänger-Spiele vergleicht. Ihr trefft auf zahlreiche Monster, menschlichen Abschaum und erlebt Dark Fantasy auf hohem Niveau.

Holt euch das Schwert von The Witcher bei Amazon

The Witcher Bierkrug

Ihr sucht einen Bierkrug, um eure zukünftigen Partys stimmungsvoller zu genießen? Dann greift unbedingt zu. Ihr erhaltet sogar ein hochwertiges Lizenzprodukt. Dieser ist vor allem für Mittelalter-Feste hervorragend geeignet.

The Witcher: Die alte Welt – Brettspiel

In diesem Brettspiel könnt ihr mit insgesamt fünf Spielern Abenteuer erleben. Jeder Hexer besitzt einzigartige Fähigkeiten – von magischen Zeichen bis hin zu mächtigen Angriffen. Wer zuerst genügend Trophäen gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Es gibt diverse Wege, um seine Ziele zu erreichen. Eine Runde kann sogar fünf bis zehn Stunden gehen, also plant reichlich Zeit ein. Beim Test von Heiko bekommt ihr einen intensiven Einblick zum Brettspiel.

Ihr bekommt das Brettspiel bei Amazon

The Witcher – Geralt-Figur

Ihr wollt euer Zimmer schmücken? Dann holt euch diese Geralt-Figur, die jetzt um satte 30% reduziert ist. Diese Figur entstammt der Netflix-Vorlage des Schauspielers Henry Cavill. Die Materialzusammensetzung besteht übrigens aus Kunststoff.

