Kraftvoller High-End-PC mit der RTX 4080 Super & Intel Core i9 ist jetzt um einiges günstiger

Mit diesem High-End-PC könnt ihr aktuell und zukunftssicher jedes Spiel in einer Höchstqualität erleben. Jetzt im Saturn-Angebot.

Ihr sucht einen zukunftssicheren PC, der selbst die hungrigsten Spiele und Anwendungen mühelos packt? Dann erhaltet ihr mit diesem eine Naturgewalt, die ihr aktuell nicht bändigen könnt. Ihr könnt mehr als 100 Bilder pro Sekunde beim 4K-Gaming erleben oder locker 240Hz bis 360Hz beim WQHD-Gaming ausreizen. Alles dank der zweitstärksten Raytracing-Grafikkarte, die der RTX 4090 förmlich hinterherläuft. Spart jetzt 350€ und zahlt nur 2749€ statt 3099€.

Ein unaufhaltsamer High-End-PC

Die RTX 4080 Super liegt im Durchschnitt nur 20% bis 25% hinter der RTX 4090. Im Gegenzug kostet sie aber auch 600€ bis 900€ weniger. Wenn ihr also die Preis-Leistung betrachtet, kommt ihr sicher zum selben Schluss wie ich. Die RTX 4080 Super ist vom gesamten Verhältnis lohnenswerter und besser. Wenn ihr dennoch einen PC mit einer RTX 4090 wünscht, werdet ihr hier fündig. Dieser kostet sogar nur gerade mal knapp über 3000€, da andere Komponenten wie die CPU etwas schwächer sind.

Die Nvidia GeForce RTX 4080 Super Grafikkarte liefert euch mit 16GB GDDR6X-Speicher genug, um noch eine Weile 4K-Gaming zu genießen. Wenn ihr eher FPS-Shooter-Spieler seid, wäre eine WQHD-Auflösung die bessere Wahl. Warum? Ihr erlangt noch mehr Bildraten als in 4K und könnt von den reaktionsschnellen Vorteilen profitieren. Zudem seid ihr mit einer WQHD-Auflösung ziemlich lange zukunftssicher.

Schnappt euch den High-End-PC bei Saturn

Mit dieser Karte erhaltet ihr eine sagenhafte DLSS-Leistung. DLSS steht für Deep Learning Super Sampling. Es handelt sich um eine Technologie von Nvidia, die mithilfe von künstlicher Intelligenz die Bildqualität in Echtzeit für euch verbessert, indem sie niedrig aufgelöste Bilder hochskaliert. Dadurch können Spiele mit höheren Frameraten und besserer Grafikleistung von euch gespielt werden.

Der Intel Core i9-14900KF Prozessor ist ziemlich stark, um allerlei Anwendungen zu starten. Er ist nicht umsonst aktuell die zweitstärkste Intel-CPU. Das Zusammenspiel von 32GB DDR5-RAM mit einer Speichergeschwindigkeit von 6000MHz und der 2TB SSD sorgen für reibungslose Prozesse. Ihr erlebt rapide Datenübertragungsraten, schnelle Ladezeiten beim Gaming und schnelle Abläufe beim Vervollständigen von sämtlichen Projekten.

Bei Amazon gibt es gerade einen großen Ubisoft-Spiele-Sale

Bis zu 50% könnt ihr bei Spielen wie Assassin’s Creed Mirage: Deluxe Edition sparen oder 40% für Prince of Persia: The Lost Crown. Beides sind actionreiche Abenteuer, die insgesamt nicht mal so viel Spielzeit verschlingen. Wenn ihr Shooter-Spieler seid, findet ihr noch rabattierte Spiele wie Avatar: Frontiers of Pandora oder Rainbow Six Extraction – Deluxe Edition.

