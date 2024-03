Xbox-Controller im Angebot: Das wohl beliebteste Gamepad am PC gibt’s jetzt wieder günstiger

Auf Amazon ist gerade der allseits beliebte Xbox-Controller wieder günstig im Angebot. Das Gamepad kann im Grunde jeder brauchen.

Solange ihr nicht exklusiv auf der PlayStation oder der Nintendo Switch zockt, solltet ihr mindestens einen Xbox-Controller besitzen. Das Gamepad ist beliebt, verlässlich und auf dem PC und der Xbox voll kompatibel. Schnappt es euch jetzt bei Amazon im Angebot.

Die Vor- und Nachteile auf einen Blick:

Pro Voll kompatibel mit PC und Xbox

Bewährtes und beliebtes Design

Kabellos

3,5mm-Stereo-Headsetbuchse Contra Keine Pro-Features

Amazon: Xbox-Controller im Angebot

Klar, am PC sind vor allem Maus und Tastatur gefragt, immerhin ist das einer der größten Vorteile gegenüber den Konsolen. Gerade Action-Titel wie Elden Ring oder das demnächst erscheinende Ghost of Tsushima lassen sich dann aber doch etwas besser mit einem vollwertigen Controller steuern. Und genau da kommt dann in den meisten Fällen der Xbox-Controller ins Spiel.

Der Controller liegt einfach gut in der Hand.

Das kabellose Gamepad ist ein absoluter Dauerbrenner und PC-Spielern nicht erst seit neuestem bekannt. Mit jeder neuen Xbox-Generation hat Microsoft am Design gefeilt, irgendwann das Kabel entfernt und in der Folge den Akku weiter verbessert. Der Controller ist ein verlässlicher Begleiter bei Action-Spielen und für große und kleine Hände gleichermaßen angenehm.

Praktisch ist zudem die eingebaute 3,5mm-Stereo-Headsetbuchse. Ihr könnt euer Headset nämlich ganz einfach am Controller einstecken und euch dann entspannt zurücklehnen.

Bei Amazon kostet der Xbox-Controller in der schicken Farbe Carbon Black aktuell nur 42,65€. Der Versand ist kostenlos.

Die UVP des Gamepads ist mit 59,99€ angegeben. Der Controller war zwar am Black Friday schonmal ein paar Euro günstiger, der Preis ist aber dennoch ziemlich gut.

