Schnell sein lohnt sich: Die PS5 Slim ist jetzt bei Amazon so günstig wie noch nie!

Die PS5 Slim ist seit November 2023 auf dem Markt. Jetzt bietet Amazon die überarbeitete Konsole für kurze Zeit günstig wie noch nie an.

Schlanker, schicker, schlauer: So in etwa könnte man die PS5 Slim beschreiben. Sony hat das Design der originalen Konsole überarbeitet und insgesamt etwas kleiner gemacht. Zudem ist das Disc-Laufwerk abnehmbar, wodurch die Konsole unter Umständen noch schmaler wird. Schnappt euch die PS5 Slim jetzt bei Amazon zum neuen Tiefstpreis!

So gut ist das Angebot: Bei Amazon kostet die PS5 Slim jetzt nur noch 449€. Der Versand ist obendrein kostenlos.

Das sind einerseits knapp 100€ unter der UVP, die bei 549,99€ liegt, andererseits handelt es sich um den besten Preis, für den die Konsole bisher überhaupt zu haben war. Die alte Tiefstmarke lag bei 457,14€ und stammt aus dem Dezember 2023 (Quelle Preisvergleich: geizhals.de). Es ist davon auszugehen, dass das Angebot schnell vergriffen sein wird, wartet also nicht zu lange!

Das ist die PS5 Slim

Das Design der PS5 war von Anfang an umstritten. Während einige darin einen echten Hingucker sahen, den man gerne prominent im Wohnzimmer ausstellt, fanden andere die Konsole zu groß und obendrein hässlich. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, aber dennoch können sich wohl die allermeisten darauf einigen, dass die neue Slim-Variante alles in allem die beste Wahl ist.

So sieht die “neue” PS5 aus.

Das auffällige Design mit den geschwungenen Seitenplatten wird hier nämlich beibehalten, aber eben in seinen Dimensionen angepasst. Die neue Konsole ist kleiner und schmaler und passt so auch besser ins Regal. Darüber hinaus bringt Sony mit dem austauschbaren Laufwerk eine echte Neuerung an den Start. Wenn ihr eure Spiele allesamt online kauft, könnt ihr das Laufwerk einfach abnehmen und wieder anbringen, wenn ihr doch mal auf eure alten PS4-Hits zugreifen wollt. So gewinnen letztlich alle.

