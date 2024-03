Gaming-Laptop mit RTX 4070 und 32GB RAM: Schnappt euch das Modell von ASUS ROG jetzt mit 700€ Rabatt im Angebot

Im Online-Shop von Notebooksbilliger.de ist gerade ein richtig starker Gaming-Laptop mit RTX 4070 und 32GB RAM supergünstig im Angebot.

Es handelt sich dabei um den ASUS ROG Strix G18, der mit einer erstklassigen Ausstattung punkten kann. Aktuelle Spiele zockt ihr auf dem Notebook problemlos mit hohen Einstellungen und noch höheren Framerates. Zudem war das Modell noch nie so günstig wie jetzt!

So gut ist das Angebot: Bei NBB kostet der ASUS ROG Strix G18 in der Ausstattungsvariante G814JI-N5077 aktuell nur noch 1599€.

Die UVP des Laptops liegt bei 2299€. Ihr spart also satte 700€ oder umgerechnet 30%. Wenig überraschend ist das auch der beste Preis, für den das spezielle Modell je zu haben war. Unter 1699€ war das Notebook noch nie im Angebot (Preisvergleich via geizhals.de)

Das bietet der Gaming-Laptop im Angebot

Mit dem ROG Strix G18 bietet ASUS einen leistungsstarken Gaming-Laptop, der euch erstklassige Dienste leisten wird. Das 18″ große Display löst in WUXGA auf. Dabei handelt es sich im Grunde um die WQHD-Auflösung, nur in 16:10 statt in 16:9. Der Bildschirm ist oben und unten also etwas größer. Das macht sich vor allem beim Arbeiten bemerkbar und ist auch beim Zocken echt angenehm.

Unter der Haube arbeiten eine GeForce RTX 4070 und ein Intel Core i7-Prozessor Hand in Hand, um euch massig Performance zu bieten. Abgerundet wird das starke Paket von 32GB DDR5-RAM und einer schnellen SSD mit 1TB Speicherplatz.

Schnappt euch jetzt den Laptop im Angebot!

Der einzige Nachteil ist, dass der Laptop kein vorinstalliertes Betriebssystem hat. Das klingt allerdings schlimmer, als es tatsächlich ist. Mit der richtigen Anleitung und etwas Geduld könnt ihr das ganz einfach selbst nachholen. Wie das geht, erklären euch beispielsweise die Kollegen von der GameStar.

Die Vor- und Nachteile in der Übersicht:

Pro 18″-Display mit WUXGA-Auflösung

GeForce RTX 4070

Intel Core i7-Prozessor

32GB DDR5-RAM

1TB SSD Contra Kein Betriebssystem

