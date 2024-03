Bockstark & saugünstig: Dieser Gaming-Laptop mit Nvidia Grafikkarte und i7 ist nirgends günstiger als hier!

Schnappt euch diesen Gaming-Laptop bei Notebooksbilliger im Angebot und spielt AAA-Blockbuster oder FPS-Shooter.

Schon allein durch die unglaubliche Grafikleistung einer RTX 4060 erhaltet ihr ein mobiles Biest, was für euch sämtliche Spiele flüssig wiedergibt. Aber auch der Intel-Prozessor, DDR5-RAM und der schnelle SSD-Speicher bescheren euch zusammen eine Synergie auf hohem Niveau. Spart jetzt und zahlt nur 1099€ statt 1299€.

Pro und Contra auf einem Blick

Pro RTX 4060 (DLSS)

1TB SSD Speicher

165Hz

16GB DDR5-RAM

Starke i7-CPU von Intel

FHD+ Auflösung Contra Akkulaufzeit könnte besser sein

Niveauvoller Gaming-Laptop mit RTX-Grafik-Power

Zunächst einmal müsst ihr euch vor Augen führen, was ihr für eine geniale Preis-Leistung bekommt. Vor knapp über einem Jahr habe ich selbst im Angebot für solch eine Leistung noch mindestens 300€ draufgelegt.

Die RTX 4060 ist mit 8 GB Grafikspeicher eine fähige FHD-Grafikkarte. Vorrangig ist der Zugriff auf die DLSS 3 Technologie ein entscheidender Faktor, um selbst Blockbuster-Games wie The Witcher 3 oder Alan Wake 2 zu spielen. DLSS 3 funktioniert für euch so, indem das Spiel in einer niedrigeren Auflösung für euch gerendert und dann mithilfe von neuronalen Netzwerken hochskaliert wird, um ein schärferes Bild mit höherer Auflösung zu erzeugen. Dies führt für euch zu einer besseren Bildqualität und gleichzeitig zu einer verbesserten Leistung, da weniger Rechenleistung benötigt wird, um das Spiel in hoher Qualität darzustellen.

Auf einem 16 Zoll großen Display könnt ihr flüssige Bildraten von bis zu 165Hz bewundern. Nutzt aus dem daraus resultierenden Vorteil jeden noch so kleinen Augenblick, um bei FPS-Shootern wie Counter-Strike 2 oder Valorant davon zu profitieren.

Schnappt euch den Gaming-Laptop bei Notebooksbilliger

Der Intel Core i7-13620H Prozessor sorgt für eine schnelle und reibungslose Leistung bei multitaskingfähigen Anwendungen. Mit seinen kräftigen CPU-Kernen könnt ihr locker mehrere Programme gleichzeitig ausführen und fordernde Aufgaben umsetzen.

Zusätzlich erhaltet ihr mit 16GB DDR5-RAM und 1TB SSD-Speicher ein fixes Gesamtpaket für schnelle Systemabläufe und Datenübertragungsraten. Auch Ladezeiten beim Gaming sind spürbar reduziert. Wenn ihr mehr Arbeitsspeicher benötigt, könnt ihr nachträglich auf bis zu 64GB aufrüsten.

Mit dem Betriebssystem FreeDOS habt ihr die Freiheit, euer System nach euren eigenen Vorlieben anzupassen und zu konfigurieren. Dadurch erspart ihr euch eine Vorinstallation lästiger Programme. Somit müsst ihr zwar ein wenig Zeit und zusätzlich je nach Wahl eures Betriebssystems etwas Geld investieren, aber das sollte kein gravierendes Problem für euch sein.

Mehr Top-Angebote

Entdeckt eine große Zahl von unwiderstehlichen Angeboten für euer Gaming-Equipment! Von mächtigen Grafikkarten bis zu ultraschnellen SSDs, von robusten Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs. All das und noch viel mehr erwartet euch auf unserer Deals-Seite zu unschlagbaren Preisen. Gestaltet euer Gaming-Setup mit den besten Geräten und Gadgets, die es gibt, und verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut! Taucht ein in die Welt der besten Deals für Gamer und rüstet euch optimal aus.