Selbst der günstigste 4K-Fernseher von Samsung ist richtig gut – und gerade mit 33% Rabatt im Angebot

Bei Otto.de ist gerade ein wirklich starker Budget-Fernseher von Samsung mit 4K und Smart-TV um satte 33% reduziert im Angebot.

Nicht nur die Galaxy-Handys gehören zu den allerbesten, auch auf dem Fernseher-Markt ist der südkoreanische Hardware-Hersteller Samsung ganz vorne mit dabei. Die Top-Modelle werden mit Lob überschüttet, aber auch im günstigen Preissegment liefert Samsung ordentlich ab. Das günstigste TV-Modell aus dem Jahr 2023 ist gerade nochmal günstiger geworden.

Das bietet der günstigste Samsung-Fernseher 2023

Darum geht’s: Unter den Samsung-Fernsehern aus dem Jahr 2023 ist die CU7179-Serie die günstigste. Während moderne Technologien wie OLED oder hohe Bildwiederholraten den teuren Modellen vorbehalten sind, eignet sich der Fernseher dennoch, wenn ihr vor allem nach einem praktischen Gerät sucht, um Filme, Serien oder Sport in 4K zu streamen.

Das schlanke Design des Fernsehers ist ein echter Hingucker.

Auch mit der PS4, der Xbox One oder der Nintendo Switch macht das Modell eine gute Figur. Durch die relativ niedrige Bildwiederholrate könnt ihr mit dem Fernseher allerdings nicht das Maximum aus der PS5 oder der Xbox Series herausholen.

Die Vor- und Nachteile auf einen Blick:

Pro Schöne Farben

HDR10+

Umfangreiche Streaming-Möglichkeiten

Komfortable Bedienung Contra Bild und Ton nur Durchschnitt

Nur bedingt für Gaming zu gebrauchen

So gut ist das Angebot: Bei Otto.de ist jetzt der Samsung CU7179 in der Variante mit 55 Zoll im Angebot. Statt der UVP in Höhe von 709€ zahlt ihr derzeit nur noch 475,99€.

Das entspricht einem Rabatt von satten 33%. Mehr Fernseher für den Preis könnt ihr sonst wirklich lange suchen.

