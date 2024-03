Ich benutze diesen cleveren Monitor jeden Tag im Homeoffice und würde ihn immer wieder kaufen – er ist jetzt bei Amazon richtig günstig

Ein portabler Monitor ist die perfekte Lösung, wenn ihr oft an verschiedenen Orten arbeitet und trotzdem nicht auf einen zweiten Bildschirm verzichten möchtet.

Ich arbeite seit mittlerweile knapp vier Jahren ausschließlich von zu Hause aus. Dabei war ich zweimal für mehrere Monate in anderen Städten und musste immer wieder zwischen verschiedenen Schreib- und Küchentischen hin- und herwechseln. Irgendwann bin ich auf Amazon über einen richtig cleveren Monitor gestoßen, der mich seither auf Schritt und Tritt begleitet. Und genau der ist jetzt wieder günstig im Angebot.

Das macht den Monitor so praktisch

Mobiler Begleiter im Homeoffice: Die größte Stärke des Monitors ist ganz klar seine Praktikabilität. Das Gerät besteht nämlich nahezu nur aus dem Display. Auf der Seite befinden sich die verschiedenen Anschlüsse und auf der Rückseite ist ein praktischer Ständer untergebracht. Der Monitor ist also flacher als so ziemlich jeder Laptop und steht von ganz alleine.

Der perfekte zweite Bildschirm für euren Laptop!

Nur ein Kabel: Ein weiterer Vorteil des Geräts ist, dass er über verschiedene Anschlussmöglichkeiten verfügt. Ich nutze ihn für gewöhnlich einfach per USB-C an meinem Laptop. Den Strom bezieht er dann auch direkt über das Kabel, ich muss ihn also nicht aufladen und brauche auch keine eigene Steckdose dafür.

Es lassen sich bei Bedarf aber auch andere Geräte wie Spielkonsolen oder Handys anschließen. So stattet ihr die Nintendo Switch mal eben mit einem größeren Bildschirm aus oder schaut euch einen Film über euer Handy auf dem Monitor an. Dann braucht er natürlich eine externe Stromversorgung. Der Haupteinsatz ist bei mir allerdings ganz klar das Homeoffice.

Verschiedene Ausführungen: Ich habe mich für das Modell mit 16 Zoll, Full-HD und einer Bildwiederholrate von 144Hz entschieden. So kann ich ihn eben auch zum Zocken benutzen, unbedingt nötig ist das aber natürlich nicht. Diese Variante kostet dank einer Coupon-Aktion bei Amazon aktuell nur 135,99€ statt 215,99€.

Es gibt beispielsweise auch eine günstigere Alternative von derselben Firma. Der Bildschirm bietet alle Vorteile des anderen Modells, nur die Bildwiederholrate ist niedriger. Bei Office-Aufgaben und Ähnlichem werdet ihr das aber kaum bis gar nicht bemerken.

Weitere Angebote und Deals

In unserer Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere, aktuelle Angebote und Aktionen. Wir zeigen euch jeden Tag, wo es die besten Schnäppchen und spannende Neuerscheinungen am günstigsten gibt. Schaut gerne mal rein und lasst ein Lesezeichen da, wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt.