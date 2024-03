27 Zoll & 180Hz – Fulminanter Gaming-Monitor von MSI ist nun extrem günstig

Häufig gestellte Fragen

Welche Grafikkarte braucht man für Full HD?

Das kommt ganz darauf an. Wenn euch die Zukunftssicherheit egal ist und ihr nur ein paar Jahre halbwegs angenehm spielen wollt, reicht eine RTX 3060 gänzlich aus. In diesem Preissegment befinden sich aber auch starke Intel- oder AMD-GPUs. Wenn ihr aber zukunftssicher sein und lange nicht an Aufrüstung denken wollt, nehmt einfach eine RTX 4070 Super oder eine RX 7800 XT. Beide Karten sind ideal für eine WQHD-Auflösung und könnten sogar in 4K etliche Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 stemmen. Damit habt ihr also viele Jahre Ruhe.