AMD Grafikkarte im Preisfall: Holt euch die RX 7700 XT jetzt zum unfassbar günstigen Preis!

Mit der RX 7700 XT im oberen Gaming-Bereich schwimmen

Ein 12GB großer GDDR6-Speicher ist bestens geeignet, um noch eine ganze Weile in einer WQHD-Auflösung zu spielen. Wenn ihr eher FPS-Shooter-Spieler seid oder Strategiespiele im MOBA-Genre mögt, wäre ein FHD-Monitor die bessere Wahl. Warum? Damit seid ihr ziemlich lange zukunftssicher und profitiert von deutlich höheren Bildraten. Für Story-Gamer, die endlich große Werke wie The Witcher 3 oder Cyberpunk 2077 spielen wollen, empfehle ich definitiv eine WQHD-Auflösung.

Nicht nur der Speicher ist eine positive Eigenschaft, die erwähnenswert ist, sondern auch die hohe Taktfrequenz von 2171MHz. Damit habt ihr genügend Dampf, um flüssiges Gameplay zu genießen. Aber auch 3456 Streamprozessoren und eine 192-Bit-Schnittstelle sind für optimale Spielerlebnisse verantwortlich.

Zu den weiteren Features gehören Radeon Image Sharpening, das die Bildqualität verbessert, Radeon Anti-Lag, das die Reaktionszeit reduziert, sowie die Radeon Software, die eine einfache Anpassung der Einstellungen ermöglicht.

Ein starker Pluspunkt ist die Unterstützung von Hardware Raytracing, was realistische Lichteffekte und Schatten in Spielen ermöglicht. Dadurch, dass sich die FSR-Technologie ungemein verbessert hat, profitiert ihr umso mehr von einer Leistungseinsparung und höheren Bildraten.

Pro 12GB GDDR6-Speicher

Taktfrequenz beträgt 2171MHz

192-Bit-Schnittstelle

Nutzung der FSR-Technologie Contra Mit den Nvidia-GPUs erlangt ihr bessere Raytracing-Effekte

