Ein exzellenter Gaming-Laptop kostet jetzt weniger als 1000€ – trotz starker RTX-Grafik & 144Hz

Die MSI-Katana-Laptops sind für viele die erste Wahl, wenn für einen fairen Preis ein hervorragender Gaming-Laptop her soll. Ihr könnt euch den Preis-Leistungs-König aktuell günstig im Angebot bei Notebooksbiliger schnappen.

Dieses mobile Gerät enthält ein platzsparendes 15,6 Zoll großes Display, was euch mit 144Hz versorgt. Durch diese schnellen Bildraten erlebt ihr ein reaktionsschnelles Gameplay. Alles wird durch den Intel Core i7-12650H Prozessor und einem soliden 16GB DDR4-RAM-Speicher abgerundet. Spart jetzt 26% und zahlt nur 949€ statt 1299€.

Ein Gaming-Laptop mit kernigen Qualitäten

Diese Leistung ist wirklich kernig, denn die mobile RTX 4060 von Nvidia ist bestens für FHD-Gaming geeignet. Der GDDR6-Speicher von 8GB reicht noch etliche Jahre in dieser Auflösung aus. Zusätzlich profitiert ihr von der bahnbrechenden DLSS-Technologie, die bei neuen Spielen immer mehr hervorkommt und euch mehr Bildraten liefert. Das erfolgt mittels KI-Berechnung und Upscaling. Somit spart ihr massiv Leistung ein und bekommt kaum einen Qualitätsverlust eures Bildes.

Der Intel Core i7-12650H Prozessor ist zusammen mit den 16GB DDR4-RAM und der 512GB SSD-Festplatte ein gemeinsames Zugpferd für fixe Systemabläufe. Diese Eigenschaften sind auch ideal, um lange im FHD-Gaming-Bereich unterhalten zu werden. Zudem ist die Synergie der Komponenten ohnegleichen.

Ein starkes Gerät

Eine Bildwiederholrate von 144Hz ist aktuell bei vielen Spielern zum Standard geworden. Falls ihr den Unterschied nicht kennt, werde ihr garantiert nicht lange brauchen, um ihn im Vergleich mit 60Hz oder gar weniger festzustellen. Sowohl Actionspiele als auch Online-Spiele laufen reibungsloser ab, wodurch die Gameplay-Mechaniken noch spaßiger sind.

Dank des Betriebssystems FreeDOS habt ihr die Freiheit, das System nach euren eigenen Vorstellungen anzupassen und zu konfigurieren. Entscheidet euch, welches Betriebssystem ihr nachträglich darauf installieren wollt, wodurch ihr die komplette Kontrolle darüber habt, dass nicht irgendwelche unnötigen Programme vorher darauf installiert werden.

Pro RTX 4060 (DLSS)

144Hz Bildwiederholrate

Intel Core i7-Prozessor

FreeDOS

Schlankes Design Contra Nur 512GB SSD-Speicher

