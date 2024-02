WQHD-Monitor von LG im Angebot: Mit 165Hz und 1ms jedes Match dominieren

Ein WQHD-Monitor wie dieser kann euer Online-Ranking massiv aufwerten. Schnappt ihn euch bei Caseking und dominiert in jedem Spielaugenblick.

Der LG UltraGear ist ein 32 Zoll großer Bildschirm mit fulminanten Eigenschaften. Eine Bildwiederholrate von 165Hz ist ein starker Unterschied zu einem 60Hz-Monitor. Zudem ist die Reaktionszeit von 1ms (MPRT) perfekt für ein reaktionsschnelles Handeln. Spart jetzt und zahlt nur 219,90€ statt 239,90€.

Wenn euch 32 Zoll nicht reichen, seht euch diese Bildgewalt mit 45 Zoll an.

Ein WQHD-Monitor mit Top-Attributen

Mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln könnt ihr hohe Details bei etlichen Blockbuster-Games erleben. Damit sind Werke wie Elden Ring oder The Witcher 3 besonders schön. Vor allem werdet ihr durch die Größe von 32 Zoll in eine Spielwelt praktisch hineingezogen, was wie eine immersive Leine ist, die euch nicht so leicht loslässt.

Ein visueller Traum

Wie ihr anhand der Einleitung gelesen habt, erhaltet ihr eine Bildwiederholrate von 165Hz und eine Reaktionszeit von 1ms (MPRT). MPRT steht übrigens für die wahrgenommene Bewegungsunschärfe. Jedenfalls seid ihr mit diesen dominierenden Eigenschaften schon mal gut dabei, um ganz vorn bei einem Online-Match mitzuspielen. Nutzt jeden kleinen Augenblick, um das Spiel zu euren Gunsten herumzureißen.

Der LG-Monitor verfügt über zwei HDMI 2.0-Anschlüsse und einen DisplayPort 1.4-Anschluss, die eine einfache Verbindung zu verschiedenen Geräten ermöglichen. Dank der Unterstützung von AMD Radeon FreeSync / Adaptive-Sync-Premium werden Tearing und Ruckeln effektiv reduziert, was zu einer flüssigen und störungsfreien Darstellung führt.

Pro 165Hz Bildwiederholrate

AMD Radeon FreeSync / Adaptive-Sync-Premium

1ms Reaktionszeit

Großer Bildschirm (32 Zoll)

WQHD-Auflösung Contra Nur HDMI 2.0

Unzählige Superangebote

