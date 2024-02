Riesiger OLED-Monitor mit 240Hz jetzt unschlagbar günstig im Angebot

Mit diesem OLED-Monitor erhaltet ihr eine phänomenale Bildkraft. Lasst euch das befristete Amazon-Angebot nicht entgehen.

LG Electronics hat mittlerweile schon viele technische Meisterleistungen hervorgebracht. Dieser UltraGear-Gaming-Monitor gehört ebenfalls dazu. Ihr erhaltet nicht nur das unglaubliche Detailreichtum eines OLED-Displays, sondern auch 240Hz. Zudem bekommt ihr eine Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln im ultraweiten 21:9-Format. Spart jetzt 42% und bezahlt nur 1049,58€ statt 1799€.

Darum ist dieser OLED-Monitor eine visuelle Meisterleistung

Nicht nur die schiere Größe von 45 Zoll ist außergewöhnlich, sondern auch die Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln im ultraweiten 21:9-Format. Dank des gebogenen OLED-Displays werdet ihr umso tiefer in neue Abenteuer hineingezogen. Etliche Erlebnisse, die ihr vorher durchgemacht habt, werden intensiver sein. Erlebt The Witcher 3 oder Cyberpunk 2077 in einer völlig neuen Pracht.

Er verfügt über eine Farbraumabdeckung von 98,5% DCI-P3, was eine präzise und lebensechte Farbdarstellung ermöglicht. Die HDR10-Unterstützung sorgt zudem für einen erweiterten Dynamikbereich und kontrastreiche Bilder mit tiefen Schwarzwerten und leuchtenden Highlights.

Mit einer Reaktionszeit von nur 0,03 ms GtG sind euch flüssige Spielabläufe garantiert, wobei es zu keiner Schlierenbildung oder Verzögerungen kommt. Deswegen ist dieser Bildschirm auch bestens für schnelle Actionspiele geeignet, unter anderem Rennspiele, Shooter oder wilde Soulslike-Games

Obendrein verfügt der Monitor über verschiedene Gaming-spezifische Funktionen wie Black Stabilizer zur Verbesserung der Sichtbarkeit in dunklen Szenen, Crosshair zur präzisen Zielerfassung und Game Mode zur Anpassung der Bildeinstellungen je nach Spielgenre.

