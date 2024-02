Schneller und leichter als das Steam Deck und jetzt auch günstiger: Schnappt euch jetzt den Asus ROG Ally im Angebot!

Mit dem Asus ROG Ally seid ihr unterwegs bestens für neue Abenteuer gewappnet. Nutzt jetzt das tolle Angebot bei Amazon.

ASUS ROG Ally ist eine wunderbare Handheld-Konsole. Sie bietet euch ein superscharfes FHD-Touch-Display, eine grandiosen Ryzen Z1 Extreme APU und 16GB RAM sowie 512GB-SSD-Speicher für schnelle Prozessabwicklungen. Spart jetzt und zahlt nur 649€ statt 699€.

Darum ist ASUS ROG Ally eine starke Handheld-Konsole

Das 7 Zoll große FHD-Display beschert euch eine Bildwiederholungsfrequenz von 120Hz. Somit erlebt ihr flüssige Gameplay-Momente auf Höchstniveau. Die Ryzen Z1 Extreme APU Zen4 besitzt zusammen mit 16GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher genügend Saft, um mobiles AAA-Gaming zu erleben.

Dank eines großen 512GB-SSD-Speichers, was für eine Handheld-Konsole ziemlich umfangreich ist, besitzt ihr für den Anfang viel Grundspeicher. Auf der Festplatte ist übrigens das Betriebssystem Windows 11 vorhanden, wodurch ihr von den neusten Features und Systemupdates profitiert.

Mobile Kraft für unterwegs

Der 40W FastCharge Akku beschert euch unzählige Gaming-Runden mit euren Freunden. Insgesamt könnt ihr bis zu acht Stunden spielen und innerhalb von 54 Minuten ist der Akku wieder auf 80% aufgeladen.

Die Lautsprecher geben euch einen starken Sound, mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Somit werdet ihr eindrücklicherer in eure liebsten Spiele hineingezogen. Beim Kauf soll es zudem 3 Monate Xbox Gamepass gratis geben.

Pro Tolle Auflösung mit 120Hz

Starke Leistung für eine Handheld-Konsole

Spiele verschiedener Plattformen vereint

Hohe Akkulaufzeit (8 Stunden)

Viel Grundspeicher (512GB) Contra Docking-Station oder HDMI nicht vorhanden

Unzählige Superangebote

