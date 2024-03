Diese Smartwatch mit über 100 Sportmodi ist nun unfassbare 70% günstiger bei Amazon zu haben

Egal, welchen Sport ihr betreiben wollt, mit dieser Uhr habt ihr all eure Statistiken und Leistungen immer im Überblick. Einen Blick auf Amazon ist diese besondere Smartwatch auf jeden Fall wert, aber ihr solltet nicht zu lange zögern, denn das Angebot ist befristet.

Manchmal glaube ich es kaum, für wie wenig Geld man schon seinen Alltag unterstützen kann. Die Donerton-Smartwatch lässt euch über 100 Sportarten tracken, analysiert und optimiert euren Schlaf und bietet euch darüber hinaus viele Funktionen, die euren Alltag erleichtern. Und das alles für unfassbar günstige 29,99€, die der saftige Rabatt von 67% erst möglich macht.

Diese Smartwatch ist wie ein alltäglicher Wächter und Hinweisgeber

Zuerst muss ich positiv darauf hinweisen, dass die Bewertung aktuell bei Amazon ganze 4,8 Sterne beträgt. Von über 2.000 Rezensionen. Dies liegt vor allem am erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnis, aber jetzt kommen wir zu den starken Eigenschaften.

Besonders attraktiv ist der 112+ Sportmodi. Dabei werden sämtliche Aktivitäten genaustens ausgewertet, um neue Trainingsergebnisse zu erzielen, wie beim Laufen, Bergsteigen, Fahrradfahren, Yoga und noch so viel mehr. Das 1,85-Zoll-Display ist außerdem hervorragend dafür geeignet, eure Daten im Blick zu behalten.

Obendrein könnt ihr mit der Telefonfunktion und dem Message-Reminder Anrufe entgegennehmen und Benachrichtigungen direkt auf eurer Smartwatch erhalten. Dafür müsst ihr nicht mal euer Smartphone hervorholen.

Ein toller Hinweisgeber

Dieses kleine Gerät ist übrigens IP68 wasserdicht, was bedeutet, dass ihr sie bedenkenlos beim Strandspaziergang oder Regen tragen könnt, ohne euch Sorgen um Schäden machen zu müssen.

Der Puls-Schlaf-Monitor und der Schrittzähler helfen euch dabei, eure Werte im Auge zu behalten und einen besseren Lebensstil zu pflegen.

Die Uhr ist kompatibel mit Android- und iOS-Geräten, sodass ihr sie problemlos mit eurem Smartphone verbinden könnt, um alle Funktionen optimal nutzen zu können.

Unzählige Superangebote

Taucht ein in die Welt der besten Deals für euer Gaming-Equipment! Von erstklassigen Grafikkarten bis zu blitzschnellen SSDs, von robusten Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs – all das und mehr erwartet euch zu unschlagbaren Preisen auf unserer Deals-Seite. Erschafft euch ein Gaming-Setup, das alle anderen in den Schatten stellt, und entdeckt faszinierende Gadgets und technische Geräte. Verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut!