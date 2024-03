Eines der klügsten PC-Cases auf dem Markt: Dieses schicke ATX-Case hat die Temperaturen für euch im Griff!

Ein gutes ATX-Case ist entscheidend für ein entsprechendes Gaming-System. Schnappt es euch bei Amazon zum Sparpreis.

Das Corsair Crystal Series 680X ist ein stilvolles RGB-Gehäuse. Dank des gehärteten Glasdesigns und dem hohen Luftdurchsatz ist dieses Gerüst perfekt für ein neues Zusammenspiel an tollen Komponenten geeignet. Spart jetzt 31% und zahlt nur 209,90€ statt 304,90€. Das Angebot ist befristet, also wartet nicht zu lange.

Ihr möchtet euch den Zusammenbau sparen und sucht gleich einen kompletten Gaming-PC? Dann seht euch dieses Monster mit der stärksten Gaming-Grafikkarte an!

Mehr zum Thema Gaming-Monster knallhart reduziert: Holt euch jetzt einen PC mit der RTX 4090 um fast 700€ günstiger von David Fabricius

Dieses ATX-Case lohnt sich

Das gehärtete Glas ist ziemlich stabil und sieht dazu noch ästhetisch aus. Es strotzt vor Robustheit und Langlebigkeit. Nebenbei ist das Seitenfenster ein idealer Blickfang, um eure Komponenten zu bewundern.

Ihr könnt die intelligente RBG-Beleuchtung euren Freunden präsentieren. Die RGB-LEDs können über die Corsair iCUE-Software gesteuert werden, um verschiedene Farben und Effekte zu wählen.

Dank des hohen Luftdurchsatzes bleibt euer System selbst bei langwierigen Gaming-Sessions kühl und leise. Die drei vorinstallierten LL120 RGB-Lüfter sorgen für eine effiziente Kühlung und optimale Luftzirkulation im Inneren des Gehäuses.

Zusätzlich besitzt dieses Gerüst zahlreiche praktische Features wie ein werkzeugloses Design für einfache Installationen, ein modulares Layout für maximale Flexibilität bei der Konfiguration eures Systems und eine große Anzahl von Anschlüssen für externe Geräte.

Nun zuletzt ein Rat für euch. Achtet vor dem Kauf, ob eure Komponenten auch in dieses Gehäuse passen. Nicht jedes Gaming-System ist in jedem Gehäuse umsetzbar, dafür gibt es eben verschiedene Gehäusearten. Genauso ist es entscheidend, welches Mainboard ihr kauft und welche CPU und andere Komponenten ihr damit in Verbindung nutzen könnt.

Unzählige Superangebote

Taucht ein in die Welt der besten Deals für euer Gaming-Equipment! Von erstklassigen Grafikkarten bis zu blitzschnellen SSDs, von robusten Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs – all das und mehr erwartet euch zu unschlagbaren Preisen auf unserer Deals-Seite. Erschafft euch ein Gaming-Setup, das alle anderen in den Schatten stellt, und entdeckt faszinierende Gadgets und technische Geräte. Verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut!