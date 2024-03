Die beste Raytracing-Grafikkarte für WQHD-Gaming ist jetzt massiv im Preis heruntergesetzt

Häufig gestellte Fragen

Durch eine realistische Darstellung von Licht- und Schatteneffekten steigt die Immersion mancher Spiele enorm. Dadurch werdet ihr noch tiefer in eure Lieblingsabenteuer hineingezogen.

Ist die RTX 4070 Ti für 4K-Gaming geeignet?

Nur bedingt! Sie besitzt genügend Leistung, um aktuell etliche Titel in einer 4K-Auflösung zu stemmen und ist in mancherlei Hinsicht sogar besser als die RTX 3090. Allerdings ist der Videospeicher von 12GB nicht zukunftssicher für 4K-Gaming. Deswegen schafft euch lieber einen WQHD-Monitor an, wenn ihr nicht breits einen besitzt.