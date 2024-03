Frühes Oster-Angebot bei Amazon: Schnappt euch jetzt den Echo Show 8 mit 42% Rabatt

Bei Amazon sind schon jetzt die ersten Oster-Angebote gestartet. Schnappt euch den praktischen Echo Show 8 mit sattem Rabatt günstiger.

Bei Amazon stehen die Oster-Angebote vor der Tür. Ab Mittwoch werden wieder hunderte Artikel aus allen Kategorien mit Preisnachlässen ausgestattet werden. Erste Deals sind schon jetzt live und einer davon hat es wirklich in sich. So bekommt ihr auf den Echo Show 8 zurzeit ganze 42% Rabatt.

Das sind die Amazon Oster-Angebote

Alle Infos: Die Oster-Angebote sind eine neue Rabatt-Aktion von Amazon. Anders als beim Prime Day müsst ihr allerdings keine aktive Prime-Mitgliedschaft haben. Die Aktion startet am Mittwoch, den 20. März und endet am Montag, den 25. März. Welche Produkte am Ende reduziert sein werden, lässt sich vorab nur schwer abschätzen.

Hier findet ihr noch mehr Infos:

Echo Show 8: Sci-Fi für zu Hause

Smarthome-Geräte ermöglichen heutzutage, was man sich früher in Sci-Fi-Filmen vorgestellt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr nahezu eure gesamte Wohnung miteinander verbinden und dann alles vom Licht bis zum Backofen zentral steuern. Ob das so praktisch ist, müsst ihr natürlich selbst wissen.

Wirklich nützlich sind aber die Geräte der Echo-Serie von Amazon. Dabei handelt es sich um smarte Lautsprecher, die ihr über eure Stimme steuern könnt. Die KI-gesteuerte Alexa stellt dann Timer für euch, erinnert euch an wichtige Termine, spielt Musik ab, liest euch die Nachrichten vor oder heizt euren smarten Backofen vor, ohne, dass ihr von der Couch aufstehen müsst.

Mit dem Echo Show 8 könt ihr auch Video-Calls führen.

Die wohl beste Variante ist dabei der Echo Show, der, wie es der Name schon verrät, auch was für die Augen bietet. Durch den 8-Zoll-HD-Touchscreen ist die Bedienung noch simpler und der Funktionsumfang deutlich größer. Über den Echo Show könnt ihr beispielsweise Serien gucken, Videoanrufe führen, den Kalender checken oder einfach eure Lieblingsfotos wie auf einem smarten Bilderrahmen anzeigen lassen.

Das ist das Angebot: Bei den frühen Oster-Angeboten bekommt ihr jetzt den Echo Show 8 aus dem Jahr 2021 mit satten 42% Rabatt. Statt 129,99€ zahlt ihr so derzeit nur noch 74,99€. Der Versand ist obendrein kostenlos.

Wenn ihr auch während den Oster-Angeboten von Amazon nichts verpassen wollt, solltet ihr unserer Deal-Übersicht einen Besuch abstatten. Hier stellen wir euch jeden Tag spannende Angebote, Rabatt-Aktionen und Neuerscheinungen vor. Lasst ein Lesezeichen da und ihr verpasst keine Schnäppchen mehr!